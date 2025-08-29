Согласно официальным данным российского правительства, экономический рост в стране почти остановился. В июле 2025 года рост ВВП составил лишь 0,4% в годовом исчислении, что свидетельствует о приближении стагнации. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Для сравнения, в июне этого года рост был на уровне 1%, а в декабре 2024 года — 4,5%. Таким образом, за последние полгода экономика россии замедлилась в 11 раз.

Ключевые показатели падения экономики

Промышленность. Отрасли, ранее демонстрировавшие рост, сейчас находятся в состоянии рецессии. В частности, производство мебели упало на 12%, одежды — на 7%, а электрооборудование — на 6,5%.

Металлургия. Падение превысило 10%.

Военно-промышленный комплекс. Даже в критически важных для Кремля отраслях, таких как производство метизов и электроники, рост сократился в 3,5−5 раз.

Военная агрессия и международные санкции исчерпывают резервы российской экономики. Чтобы и дальше финансировать войну, власти будут вынуждены повышать налоги и забирать ресурсы из гражданских секторов, что неизбежно приведет к еще более глубокому и затяжному кризису.