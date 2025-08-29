Рынок земли восстановился, несмотря на войну, и сейчас лучшее время для инвестиций — эксперт

За четыре года существования открытого рынка земли он выдержал серьезные испытания и продемонстрировал устойчивость, а сельскохозяйственная земля подтвердила свой статус одного из самых привлекательных инвестиционных активов в Украине. Об этом заявил Александр Черный, соучредитель компаний Zeminvest, Dobrozem и Первый земельный инвестиционный фонд, во время онлайн-конференции InvestFest 2025.

По словам эксперта, земля как инвестиция объединяет два ключевых компонента: капитализацию и пассивный доход. Основным преимуществом сейчас является капитализация, поскольку цены все еще находятся в нижнем диапазоне.

Основные тенденции и прогнозы

Цены растут несмотря на войну . С 2021 года средняя цена на землю выросла на 25−30% в долларовом эквиваленте, достигнув $1600-$2300 за гектар. По прогнозам, в 2025 году рост составит еще около 26%.

. С 2021 года средняя цена на землю выросла на 25−30% в долларовом эквиваленте, достигнув $1600-$2300 за гектар. По прогнозам, в 2025 году рост составит еще около 26%. Отложенный спрос . Рынок пользуется значительным отложенным спросом. После войны он трансформируется в желание быстро приобрести землю, что приведет к резкому росту цен.

. Рынок пользуется значительным отложенным спросом. После войны он трансформируется в желание быстро приобрести землю, что приведет к резкому росту цен. Конкуренция со стороны агрохолдингов . С 2024 года, когда юридическим лицам разрешили покупать землю, крупные агрокомпании начали активно выходить на рынок, что дополнительно стимулирует спрос и рост цен.

. С 2024 года, когда юридическим лицам разрешили покупать землю, крупные агрокомпании начали активно выходить на рынок, что дополнительно стимулирует спрос и рост цен. Пассивный доход . По мере роста стоимости земли доходность от аренды будет снижаться. Если сейчас она составляет 5−7%, то в будущем ожидается 2−4%. Однако в долгосрочной перспективе арендная плата может увеличиться вдвое, что является компенсацией для инвесторов.

. По мере роста стоимости земли доходность от аренды будет снижаться. Если сейчас она составляет 5−7%, то в будущем ожидается 2−4%. Однако в долгосрочной перспективе арендная плата может увеличиться вдвое, что является компенсацией для инвесторов. Доступ для иностранцев и кредитование. В будущем допуск к рынку иностранных инвесторов и активное банковское кредитование под покупку земли повлекут за собой еще большее давление на цены, что сделает приобретение земли более дорогим.

Александр Черный подчеркнул, что инвестировать в землю лучше через профессиональные компании, которые могут минимизировать риски и предоставить дополнительные гарантии.

Ответы на вопросы

Что делать с землей на временно оккупированных территориях? Эксперт советует ждать окончания боевых действий. Земля вблизи линии фронта имеет самую низкую цену, поэтому поспешная продажа может привести к значительным финансовым потерям.

Время заключения сделки? Покупка земельного участка обычно занимает от двух до четырех недель из-за необходимости соблюдения всех юридических процедур.

Дополнительные расходы? При покупке земли основным дополнительным расходом является оплата услуг нотариуса и, в случае сотрудничества с платформами, комиссионное вознаграждение.