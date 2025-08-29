НБУ заработал 346 миллионов на продаже памятных и инвестиционных монет с начала года

За неполные восемь месяцев 2025 года Национальный банк Украины заработал 346 млн. грн. на продаже памятных и инвестиционных монет, а также сувенирной продукции. Эта сумма почти равна доходу за весь 2022 год, что свидетельствует о значительном росте интереса к нумизматической продукции. Об этом свидетельствуют данные НБУ , сообщает ЭП.

Подробности

Памятные монеты. НБУ продал 565,3 тыс. памятных монет, что принесло 279,9 млн грн. Это самый доходный продукт Нацбанка.

Инвестиционные монеты. Было реализовано 14,9 тыс. золотых и серебряных монет на сумму 42,8 млн грн.

Сувенирная продукция Продажа 125 тыс. единиц сувениров принесла 21,66 млн грн.

Продажа за границу. Доход от продажи монет за границу составил 1,65 млн грн.

Самым успешным годом для НБУ был 2023 год, когда доход от продажи продукции достиг 660,6 млн грн. Тогда больше прибыли принесла сувенирная продукция, тогда как в 2024—2025 годах лидерами стали именно памятные монеты.

Напомним, что памятные монеты имеют художественную ценность и их стоимость может расти благодаря ограниченным тиражам. В то же время инвестиционные монеты являются альтернативой вложениям в драгоценные металлы, и их цена зависит от рыночной стоимости металла, из которого они изготовлены.

НБУ осуществляет продажу через собственный интернет магазин и банки-партнеры: Приватбанк, Укргазбанк, Таскомбанк, Ощадбанк и ПУМБ.