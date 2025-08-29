Задолженность украинцев за коммуналку превысила 100 миллиардов гривен

Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги впервые с начала полномасштабной войны выросла до 106,6 млрд. грн. Для сравнения, к концу 2021 года эта сумма составила 81,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает РБК-Украина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

За что украинцы больше всего задолжали

35,2 млрд грн — за поставки тепловой энергии и горячей воды.

32,3 млрд грн — за газ.

17,1 млрд грн — за электроэнергию.

10,2 млрд грн — за холодную воду.

8,8 млрд грн — за содержание многоквартирных домов.

3,1 млрд грн — за вывоз мусора.

Согласно данным Госстата, во втором квартале 2025 года общая сумма начислений за коммунальные услуги составила 64,3 млрд. грн., из которых было уплачено лишь 51,5 млрд. грн.

Напомним

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. В то же время, он не касается электроэнергии и холодной воды.