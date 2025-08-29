Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги впервые с начала полномасштабной войны выросла до 106,6 млрд. грн. Для сравнения, к концу 2021 года эта сумма составила 81,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает РБК-Украина.
Задолженность украинцев за коммуналку превысила 100 миллиардов гривен
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
За что украинцы больше всего задолжали
- 35,2 млрд грн — за поставки тепловой энергии и горячей воды.
- 32,3 млрд грн — за газ.
- 17,1 млрд грн — за электроэнергию.
- 10,2 млрд грн — за холодную воду.
- 8,8 млрд грн — за содержание многоквартирных домов.
- 3,1 млрд грн — за вывоз мусора.
Согласно данным Госстата, во втором квартале 2025 года общая сумма начислений за коммунальные услуги составила 64,3 млрд. грн., из которых было уплачено лишь 51,5 млрд. грн.
Напомним
В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. В то же время, он не касается электроэнергии и холодной воды.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии