29 августа 2025, 10:04 Читати українською

Нефть дешевеет из-за ожиданий слабого спроса, но неделю завершает ростом

Цены на нефть снизились в пятницу, 29 августа, но готовятся к недельному росту. На рынок одновременно влияют два фактора: ожидаемое падение спроса в США с приближением конца лета и неопределенность доступности российских поставок. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть снизились в пятницу, 29 августа, но готовятся к недельному росту.
Фото: pixabay.com

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent со снабжением в октябре упали на 0,8%, до $68,09, а на ноябрь — на 0,7%, до $67,50. Цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 0,8% до $64,09.

Ожидается, что цена на Brent вырастет на 0,6% за неделю, тогда как WTI — на 0,8%.

Рост цен в течение недели был вызван атаками Украины на российские экспортные терминалы нефти. Кроме того, на рынок повлияло сообщение канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что встречи между президентом россии владимиром путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не будет.

Ключевые факторы воздействия

Падение спроса. Завершение летнего сезона автомобильного туризма в США после Дня труда (Labor Day) приводит к снижению спроса на топливо.

Увеличение предложения. Окончание добровольного сокращения добычи со стороны ключевых производителей, а также рост поставок ОПЕК+ оказывает давление на цены. Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар прогнозирует, что фьючерсы на Brent могут упасть до $63 за баррель в четвертом квартале 2025 года.

Геополитическое напряжение

Инвесторы также сдержаны из-за неопределенности по поводу возможных новых санкций США и Европы против россии после атак на Киев, унесших жизни 23 человек.

Кроме того, ситуация с Индией, на которую США оказывают давление, чтобы она перестала покупать российскую нефть, также добавляет неопределенности. Несмотря на это, экспорт российской нефти в Индию в сентябре, по словам трейдеров, должен увеличиться.

В то же время Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, рассматривает возможность снижения цен для покупателей в Азии из-за более слабого спроса. Между тем, поставки российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод «Дружба» возобновили после остановки, вызванной атакой Украины на прошлой неделе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
