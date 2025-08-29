Ford отзывает почти 500 тысяч авто в США из-за возможной утечки тормозной жидкости

Компания Ford Motor отзывает около 500 000 автомобилей в США из-за возможной утечки тормозной жидкости. Об этом сообщила Национальная администрация по безопасности дорожного движения США (NHTSA), передает Reuters.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно отчету, поврежденный шланг в тормозной системе может привести к утечке, что приводит к увеличению тормозного пути и повышает риск аварии. Ford не получал сообщений об авариях или травмах, связанных с этой проблемой.

Какие модели отзывают

Отзыв касается следующих моделей:

Ford Edge (модели 2015−2018 годов);

Lincoln MKX (модели 2016−2018 годов).

По оценкам NHTSA, только 1% отозванных автомобилей имеют этот дефект.

Кроме того, компания отдельно отзывает более 213 000 автомобилей из-за неисправностей задних фонарей и еще 100 900 — из-за риска разрыва подушки безопасности во время ее срабатывания.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями