Ford отзывает почти 500 тысяч авто в США из-за возможной утечки тормозной жидкости

Компания Ford Motor отзывает около 500 000 автомобилей в США из-за возможной утечки тормозной жидкости. Об этом сообщила Национальная администрация по безопасности дорожного движения США (NHTSA), передает Reuters.
Согласно отчету, поврежденный шланг в тормозной системе может привести к утечке, что приводит к увеличению тормозного пути и повышает риск аварии. Ford не получал сообщений об авариях или травмах, связанных с этой проблемой.
Какие модели отзывают
Отзыв касается следующих моделей:
- Ford Edge (модели 2015−2018 годов);
- Lincoln MKX (модели 2016−2018 годов).
По оценкам NHTSA, только 1% отозванных автомобилей имеют этот дефект.
Кроме того, компания отдельно отзывает более 213 000 автомобилей из-за неисправностей задних фонарей и еще 100 900 — из-за риска разрыва подушки безопасности во время ее срабатывания.
