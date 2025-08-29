Землевладельцы и арендаторы уплатили земельного налога на 16% больше, чем в прошлом году

За январь-июль 2025 почти 25,5 млрд грн платы за землю перечислили в местные бюджеты землевладельцы и арендаторы земельных участков. Это почти на 15,9% или на 3,5 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года, когда поступления составили около 22 млрд грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Больше всего средств уплачено плательщиками:

Днепропетровской области — 4,5 млрд грн,

Киева — 3,7 млрд грн,

Одесской области — 2,2 млрд грн,

Львовской области — 1,7 млрд гривен.

Напомним

Плата за землю — обязательный платеж в составе налога на имущество. Он включает земельный налог или арендную плату за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Владельцы земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения (государственной регистрации) права собственности или права пользования земельным участком.

В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком, плата за землю уплачивается за фактический период пребывания земли в собственности или пользовании в текущем году.