Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
29 августа 2025, 7:30

Зарплатный проект: как сэкономить компании и получить бонусы сотрудникам

Зарплатный проект — больше, чем удобство. Он экономит время бухгалтерии, снижает риск ошибок и расходы на выплаты, а для сотрудников — открывает доступ к быстрым переводам и бонусам от банков. Почему они выгодны для банков, и как финансисты конкурируют за такие проекты, узнал «Минфин».

Зарплатный проект — больше, чем удобство.

Зачем зарплатные проекты бизнесу

Зарплатный проект — это сервисная услуга, которая предоставляется банками для компаний по переводу средств на счета сотрудников. Это позволяет автоматизировать перевод не только зарплат, но и больничных, отпускных или командировочных и т. д.

Участие в зарплатном проекте несет для компаний ряд преимуществ. Уменьшается время, которое бухгалтерия тратила бы на осуществление выплат, ведь по факту один платежный файл, отправленный в банк, заменяет множество операций, которые, в противном случае, приходилось бы проводить вручную. К тому же в этом случае существенно меньше вероятность, что бухгалтер допустит ошибку.

Также упрощается учет затрат и подготовка отчетности компании — все ее транзакции прозрачные и автоматически фиксируются.

Расходы на обслуживание зарплатных проектов также ниже, по сравнению с переводами средств вручную на каждый счет. Если же сравнивать зарплатные проекты с выплатой наличных через кассу, то стоимость таких операций еще выше и создает дополнительные риски, связанные с транспортировкой и хранением больших сумм.

Для сотрудников компаний участие в зарплатных проектах тоже имеет свои преимущества. Деньги засчитываются быстрее, банки предлагают дополнительные бонусы по зарплатным картам.

Почему зарплатные проекты выгодны банкам

Для банков привлечение компаний в зарплатные проекты обеспечивает ряд возможностей для заработков. Во-первых, они могут устанавливать комиссии по обслуживанию счетов и переводу на них.

Кроме этого, финучреждение быстро привлекает большое количество новых платежеспособных клиентов, которым можно предложить дополнительные услуги — кредиты, размещение депозитов, покупка ОВГЗ и т. д.

Вместе с новыми клиентами у банков растет ликвидность — стабильный денежный поток и остатки средств на счетах позволяют более эффективно управлять активами и пассивами.

К тому же зарплатный проект — это шанс для банка создать долгосрочные отношения с новыми клиентами. Если они будут удовлетворены сервисом, условиями обслуживания, то даже после смены работы будут оставаться клиентами банка, через который когда-то получали зарплату.

Ввиду всех потенциальных выгод, банки активно конкурируют за размещение зарплатных проектов именно у них.

Что банки предлагают предприятиям

Важное отличие зарплатных проектов от разных банков — в удобстве их использования. «В некоторых банках запуск „зарплатного проекта“ до сих пор требует бумаг и посещения отделений. У нас — все по-другому. Сервис доступен автоматически всем юрлицам и предпринимателям, которые обслуживаются в банке, без предварительных „процедур“, а карты персоналу открываются онлайн за несколько минут», — рассказывает руководитель направления малого и среднего бизнеса àбанка Александр Николенко.

Также, по его словам, предприятия получают удобный набор функций в клиент-банке, в частности, автоматическое формирование справочника сотрудников, простое создание ведомости, в том числе благодаря импорту из файла или через API. В случае необходимости, банк обеспечивает круглосуточную поддержку и консультации.

Кроме сервиса, условия зарплатных проектов отличаются комиссиями. «Минфин» проверил, какие они в крупнейших банках, которые ориентируются на массовый сегмент. При открытии зарплатного проекта àбанк, monobank, Ощад, Приватбанк, ПУМБ и Райффайзен не берут плату за открытие и обслуживание карт сотрудников предприятий.

Также в àбанк, monobank, Райффайзене нет комиссии за перевод средств от работодателей сотрудникам. Это касается не только зарплаты, но и больничных, отпускных и т. п.

Приватбанк не устанавливает комиссию, если такие переводы проходят через «Приват24 для бизнеса», а если зачисление будет происходить через сотрудников банка, то комиссия составит 0,5% от суммы.

В Ощаде зачисление выплат сотрудникам происходит на договорных условиях, в то же время предусмотрено 0% — для бюджетных и коммунальных некоммерческих организаций, и 0,5% — для всех других предприятий.

На сайте ПУМБ указано, что комиссия за переводы сотрудникам устанавливается индивидуально, в зависимости от штата предприятия и фонда оплаты труда.

Банк Комиссия за открытие и обслуживание счета Комиссия за перевод зарплаты (оплачивается работодателем)
банк Отсутствует Отсутствует
monobank Отсутствует Отсутствует
Ощадбанк Отсутствует На договорных условиях 0% для бюджетных и коммунальных некоммерческих организаций, 0,5% — для всех других предприятий
Приватбанк Отсутствует Отсутствует через «Приват24 для бизнеса», 0,5% — если перевод через сотрудников
ПУМБ Отсутствует Устанавливается индивидуально
Райффайзен Банк Отсутствует Отсутствует

Что банки предлагают сотрудникам

Хотя ключевое слово при выборе зарплатного проекта за компанией, банки конкурируют и в создании условий для их сотрудников, чтобы они не выступали против обслуживания в их учреждении.

àбанк. В учреждении отмечают, что их условия ощутимо лучше, чем в среднем предлагают на рынке. В частности, снятие наличных с зарплатных карт происходит без комиссий. Клиенты могут осуществлять бесплатные переводы, пополнения и оплачивать коммуналку. На выбранные категории начисляется кешбек до 20%, дополнительно есть скидки в АТБ, Bolt и Эпицентре. Кроме этого, держателям карт доступно кредитование на льготных условиях, а руководители предприятий с зарплатными проектами получают VIP-обслуживание.

monobank. Учреждение предлагает бесплатное снятие наличных денег на сумму до 50 тыс. грн. Также без комиссии можно осуществить перевод по контактам, пополнить мобильный и оплатить коммуналку. На выбранные категории здесь также начисляется кешбек — максимальный его размер 20%.

Ощадбанк. Снятие наличных с зарплатной карты банка бесплатное — как в его собственных банкоматах, так и в других. Также в банке отмечают, что по временно свободным средствам на счете можно получать дополнительный доход.

Приватбанк. Крупнейший банк Украины предлагает участникам зарплатных проектов персонализированные кешбеки и скидки, а также обращает внимание на разветвленную сеть банкоматов. Руководители предприятий со штатом от 50 человек могут получить карту уровня Platinum.

ПУМБ. Учреждение предоставляет возможность бесплатного снятия наличных в любых банкоматах Украины на сумму до 50 тыс. грн в месяц. Кроме этого, для клиентов нет комиссии за пополнение карты любым способом. Есть в учреждении и своя программа кешбека, которая позволяет выбрать три категории в месяц.

Райффайзен. Банк предлагает бесплатное снятие наличных денег во всех банкоматах в Украине, а также у него нет комиссии на безналичные зачисления на карточные счета и наличное пополнение карты.

Могут ли сотрудники свободно выбирать банк

Несмотря на то, что зарплатный проект выбирает компания, сотрудники, по желанию, могут получать средства на карту любого банка.

В частности, согласно ст. 24 Закона «Об оплате труда», по личному письменному согласию сотрудника выплата зарплаты может производиться через учреждения банков, почтовыми переводами на указанный им счет (адрес) с обязательной оплатой этих услуг за счет работодателя. Кроме того, ст. 25 этого же закона предусматривает, что работодатель не может каким-либо способом ограничивать сотрудника свободно распоряжаться своей заработной платой. Кабмин отменил какие-либо ограничения на выбор банка для получения зарплаты, а также пенсии, или соцвыплат еще в 2019 году.

Как отмечают в Гоструде, сотрудник может написать заявление, указав реквизиты личного счета, на который работодатель будет обязан выплачивать зарплату.

Из-за усиления финмониторинга возможность самостоятельно выбирать карту, на которую будет зачисляться зарплата, стала еще более актуальной. Дело в том, что отдельные банки уже устанавливают ограничения на перевод средств на собственную карту в другом банке.

Читайте также: В каком возрасте в Украине нужно выходить на пенсию, чтобы получать 2/3 зарплаты

В банке отмечают, что случаи, когда сотрудники предприятия решают получать средства на карту привычного для себя банка, — не редкость. Поэтому в учреждении позаботились о том, чтобы в такой ситуации переводить средства было так же просто — выплаты производятся в одной ведомости по реквизитам счетов любого украинского банка.

Таким образом, как у предприятий, так и их сотрудников есть широкий выбор банков, и они могут выбирать тот, который предлагает наиболее удобные условия именно для них.

Источник: Минфин
