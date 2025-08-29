Зарплатный проект: как сэкономить компании и получить бонусы сотрудникам

Зарплатный проект — больше, чем удобство. Он экономит время бухгалтерии, снижает риск ошибок и расходы на выплаты, а для сотрудников — открывает доступ к быстрым переводам и бонусам от банков. Почему они выгодны для банков, и как финансисты конкурируют за такие проекты, узнал «Минфин».

Зачем зарплатные проекты бизнесу

Зарплатный проект — это сервисная услуга, которая предоставляется банками для компаний по переводу средств на счета сотрудников. Это позволяет автоматизировать перевод не только зарплат, но и больничных, отпускных или командировочных и т. д.

Участие в зарплатном проекте несет для компаний ряд преимуществ. Уменьшается время, которое бухгалтерия тратила бы на осуществление выплат, ведь по факту один платежный файл, отправленный в банк, заменяет множество операций, которые, в противном случае, приходилось бы проводить вручную. К тому же в этом случае существенно меньше вероятность, что бухгалтер допустит ошибку.

Также упрощается учет затрат и подготовка отчетности компании — все ее транзакции прозрачные и автоматически фиксируются.

Расходы на обслуживание зарплатных проектов также ниже, по сравнению с переводами средств вручную на каждый счет. Если же сравнивать зарплатные проекты с выплатой наличных через кассу, то стоимость таких операций еще выше и создает дополнительные риски, связанные с транспортировкой и хранением больших сумм.

Для сотрудников компаний участие в зарплатных проектах тоже имеет свои преимущества. Деньги засчитываются быстрее, банки предлагают дополнительные бонусы по зарплатным картам.

Почему зарплатные проекты выгодны банкам

Для банков привлечение компаний в зарплатные проекты обеспечивает ряд возможностей для заработков. Во-первых, они могут устанавливать комиссии по обслуживанию счетов и переводу на них.

Кроме этого, финучреждение быстро привлекает большое количество новых платежеспособных клиентов, которым можно предложить дополнительные услуги — кредиты, размещение депозитов, покупка ОВГЗ и т. д.

Вместе с новыми клиентами у банков растет ликвидность — стабильный денежный поток и остатки средств на счетах позволяют более эффективно управлять активами и пассивами.

К тому же зарплатный проект — это шанс для банка создать долгосрочные отношения с новыми клиентами. Если они будут удовлетворены сервисом, условиями обслуживания, то даже после смены работы будут оставаться клиентами банка, через который когда-то получали зарплату.

Ввиду всех потенциальных выгод, банки активно конкурируют за размещение зарплатных проектов именно у них.

Что банки предлагают предприятиям

Важное отличие зарплатных проектов от разных банков — в удобстве их использования. «В некоторых банках запуск „зарплатного проекта“ до сих пор требует бумаг и посещения отделений. У нас — все по-другому. Сервис доступен автоматически всем юрлицам и предпринимателям, которые обслуживаются в банке, без предварительных „процедур“, а карты персоналу открываются онлайн за несколько минут», — рассказывает руководитель направления малого и среднего бизнеса àбанка Александр Николенко.

Также, по его словам, предприятия получают удобный набор функций в клиент-банке, в частности, автоматическое формирование справочника сотрудников, простое создание ведомости, в том числе благодаря импорту из файла или через API. В случае необходимости, банк обеспечивает круглосуточную поддержку и консультации.

Кроме сервиса, условия зарплатных проектов отличаются комиссиями. «Минфин» проверил, какие они в крупнейших банках, которые ориентируются на массовый сегмент. При открытии зарплатного проекта àбанк, monobank, Ощад, Приватбанк, ПУМБ и Райффайзен не берут плату за открытие и обслуживание карт сотрудников предприятий.

Также в àбанк, monobank, Райффайзене нет комиссии за перевод средств от работодателей сотрудникам. Это касается не только зарплаты, но и больничных, отпускных и т. п.

Приватбанк не устанавливает комиссию, если такие переводы проходят через «Приват24 для бизнеса», а если зачисление будет происходить через сотрудников банка, то комиссия составит 0,5% от суммы.

В Ощаде зачисление выплат сотрудникам происходит на договорных условиях, в то же время предусмотрено 0% — для бюджетных и коммунальных некоммерческих организаций, и 0,5% — для всех других предприятий.

На сайте ПУМБ указано, что комиссия за переводы сотрудникам устанавливается индивидуально, в зависимости от штата предприятия и фонда оплаты труда.

Банк Комиссия за открытие и обслуживание счета Комиссия за перевод зарплаты (оплачивается работодателем) банк Отсутствует Отсутствует monobank Отсутствует Отсутствует Ощадбанк Отсутствует На договорных условиях 0% для бюджетных и коммунальных некоммерческих организаций, 0,5% — для всех других предприятий Приватбанк Отсутствует Отсутствует через «Приват24 для бизнеса», 0,5% — если перевод через сотрудников ПУМБ Отсутствует Устанавливается индивидуально Райффайзен Банк Отсутствует Отсутствует

Что банки предлагают сотрудникам

Хотя ключевое слово при выборе зарплатного проекта за компанией, банки конкурируют и в создании условий для их сотрудников, чтобы они не выступали против обслуживания в их учреждении.

àбанк. В учреждении отмечают, что их условия ощутимо лучше, чем в среднем предлагают на рынке. В частности, снятие наличных с зарплатных карт происходит без комиссий. Клиенты могут осуществлять бесплатные переводы, пополнения и оплачивать коммуналку. На выбранные категории начисляется кешбек до 20%, дополнительно есть скидки в АТБ, Bolt и Эпицентре. Кроме этого, держателям карт доступно кредитование на льготных условиях, а руководители предприятий с зарплатными проектами получают VIP-обслуживание.

monobank. Учреждение предлагает бесплатное снятие наличных денег на сумму до 50 тыс. грн. Также без комиссии можно осуществить перевод по контактам, пополнить мобильный и оплатить коммуналку. На выбранные категории здесь также начисляется кешбек — максимальный его размер 20%.

Ощадбанк. Снятие наличных с зарплатной карты банка бесплатное — как в его собственных банкоматах, так и в других. Также в банке отмечают, что по временно свободным средствам на счете можно получать дополнительный доход.

Приватбанк. Крупнейший банк Украины предлагает участникам зарплатных проектов персонализированные кешбеки и скидки, а также обращает внимание на разветвленную сеть банкоматов. Руководители предприятий со штатом от 50 человек могут получить карту уровня Platinum.

ПУМБ. Учреждение предоставляет возможность бесплатного снятия наличных в любых банкоматах Украины на сумму до 50 тыс. грн в месяц. Кроме этого, для клиентов нет комиссии за пополнение карты любым способом. Есть в учреждении и своя программа кешбека, которая позволяет выбрать три категории в месяц.

Райффайзен. Банк предлагает бесплатное снятие наличных денег во всех банкоматах в Украине, а также у него нет комиссии на безналичные зачисления на карточные счета и наличное пополнение карты.

Могут ли сотрудники свободно выбирать банк

Несмотря на то, что зарплатный проект выбирает компания, сотрудники, по желанию, могут получать средства на карту любого банка.

В частности, согласно ст. 24 Закона «Об оплате труда», по личному письменному согласию сотрудника выплата зарплаты может производиться через учреждения банков, почтовыми переводами на указанный им счет (адрес) с обязательной оплатой этих услуг за счет работодателя. Кроме того, ст. 25 этого же закона предусматривает, что работодатель не может каким-либо способом ограничивать сотрудника свободно распоряжаться своей заработной платой. Кабмин отменил какие-либо ограничения на выбор банка для получения зарплаты, а также пенсии, или соцвыплат еще в 2019 году.

Как отмечают в Гоструде, сотрудник может написать заявление, указав реквизиты личного счета, на который работодатель будет обязан выплачивать зарплату.

Из-за усиления финмониторинга возможность самостоятельно выбирать карту, на которую будет зачисляться зарплата, стала еще более актуальной. Дело в том, что отдельные банки уже устанавливают ограничения на перевод средств на собственную карту в другом банке.

Читайте также: В каком возрасте в Украине нужно выходить на пенсию, чтобы получать 2/3 зарплаты

В банке отмечают, что случаи, когда сотрудники предприятия решают получать средства на карту привычного для себя банка, — не редкость. Поэтому в учреждении позаботились о том, чтобы в такой ситуации переводить средства было так же просто — выплаты производятся в одной ведомости по реквизитам счетов любого украинского банка.

Таким образом, как у предприятий, так и их сотрудников есть широкий выбор банков, и они могут выбирать тот, который предлагает наиболее удобные условия именно для них.