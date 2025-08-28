74% инвесторов в мемкоин Канье Веста понесли убытки

Большинство инвесторов в мемкоин YZY, запущенный рэпером Канье Вестом, понесли значительные финансовые потери. Из более чем 70 000 трейдеров, участвовавших в торгах, почти 74% остались в убытке. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта Bubblemaps, сообщает Incrypted.

Согласно отчету, общий убыток инвесторов составил $74,84 млн, тогда как прибыль — всего $66,64 млн. Это подтверждает значительный перекос в распределении доходов.

Кто заработал на YZY

Хотя в общей сложности 18 333 инвестора получили прибыль, большинство из них заработало небольшие суммы:

15040 кошельков получили доход до $1000.

Только 11 кошельков смогли заработать более $1 млн, причем на них приходится около 30% всей прибыли от проекта.

Подозрения в инсайдерской торговле

Запуск мемкоина сразу вызвал критику из-за подозрений в инсайдерской торговле. Ранее Bubblemaps сообщал, что один из соучредителей скандального мемкоина LIBRA, Хейден Дэвис, также заработал на YZY, скупив актив через минуту после анонса и продав его со значительной прибылью.

Эти данные еще раз подчеркивают высокие риски инвестирования в мемкоины, особенно те, которые запускаются известными личностями.