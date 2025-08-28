Boeing и Ресайклер: «СЕТАМ» за 10 лет продало транспортных средств почти на 3 млрд грн

За десять лет ГП «СЕТАМ» реализовало транспортные средства на открытых электронных торгах на 2,7 млрд грн. Было проведено более 24 тысяч успешных аукционов и дополнительно заработано для продавцов 407 млн грн, говорится в сообщении СЕТАМ.