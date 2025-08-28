За десять лет ГП «СЕТАМ» реализовало транспортные средства на открытых электронных торгах на 2,7 млрд грн. Было проведено более 24 тысяч успешных аукционов и дополнительно заработано для продавцов 407 млн грн, говорится в сообщении СЕТАМ.
Boeing и Ресайклер: «СЕТАМ» за 10 лет продало транспортных средств почти на 3 млрд грн
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Уникальные лоты
- Boeing B 737/524 (арестован за долги российской авиакомпании) — продан за 17 996 665 грн;
- Ресайклер (специализированная тяжелая техника для реконструкции дорожного полотна) марки Wirtgen — продан за 6 000 000 грн;
- Танкер-химовоз «Ниагара» — продан за 5 012 345 грн.
Напомним
Государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции производит аукционы по продаже арестованного имущества, банковского имущества, а также аукционы по заявкам физических и юридических лиц.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии