В течение сентября на торги в Прозорро. Продажи будут выставляться картины из ликвидируемой Фондом коллекции ПАО «Проминвестбанк». В общей сложности будет выставлено более 50 полотен авторства украинского живописца Виктора Гайдука. Все активы на аукционы выставляются впервые. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Фонд гарантирования выставил на аукцион картины из коллекции Проминвестбанка
Первые торги запланированы на 4 сентября. Отдельными лотами на аукционы выставлены полотна:
- «В старом парке» (лот № G31N027803) — аукцион состоится в 12:00, стартовая цена 13 188, 00 грн, детали аукциона — здесь .
- «Зимний уголок» (лот № G31N027804) — аукцион состоится в 13:10, стартовая цена 11 964,00 грн, детали аукциона — здесь .
- «Береза» (лот № G31N027805) — аукцион состоится в 14:30, стартовая цена 11 964,00 грн, детали аукциона — здесь .
- «Пейзаж с домиками» (лот № G31N027806) — аукцион состоится в 12:15, стартовая цена 11 964,00 грн, детали аукциона — здесь .
- «Зеленый лес» (лот № G31N027807) — аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 14 976,00 грн, детали аукциона — здесь .
- «Домики на окраине села» (лот № G31N027808) — аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 14 976,00 грн, детали аукциона — здесь.
Торги пройдут по английской модели аукциона, поэтому заинтересованные покупатели должны подать свои ценовые предложения до 20:00 третьего сентября.
И уже пятого сентября состоится еще шесть аукционов по продаже картин, а именно:
- «Высокие деревья» (лот № G31N027809) — аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 7 200,00 грн, детали аукциона — здесь .
- «Вид на Днепр» (лот № G31N027810) — аукцион состоится в 13:25, стартовая цена 10 788,00 грн, детали аукциона — здесь .
- «Туманное утро» (лот № G31N027811) — аукцион состоится в 12:50, стартовая цена 8 388,00 грн, детали аукциона — здесь .
- «Берег Днепра» (лот № G31N027812) — аукцион состоится в 12:55, стартовая цена 8 988,00 грн, детали аукциона — здесь.
- «Синее утро» (лот № G31N027813) — аукцион состоится в 12:15, стартовая цена 9 600,00 грн, детали аукциона — здесь .
- «Начало весны» (лот № G31N027814) — аукцион состоится в 14:45, стартовая цена 9 600,00 грн, детали аукциона — здесь .
Торги пройдут по английской модели аукциона, поэтому заинтересованные покупатели должны представить свои ценовые предложения до 20:00 четвертого сентября.
