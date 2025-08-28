Фонд гарантирования выставил на аукцион картины из коллекции Проминвестбанка

В течение сентября на торги в Прозорро. Продажи будут выставляться картины из ликвидируемой Фондом коллекции ПАО « Проминвестбанк ». В общей сложности будет выставлено более 50 полотен авторства украинского живописца Виктора Гайдука. Все активы на аукционы выставляются впервые. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Первые торги запланированы на 4 сентября. Отдельными лотами на аукционы выставлены полотна:

«В старом парке» (лот № G31N027803) — аукцион состоится в 12:00, стартовая цена 13 188, 00 грн, детали аукциона — здесь .

«Зимний уголок» (лот № G31N027804) — аукцион состоится в 13:10, стартовая цена 11 964,00 грн, детали аукциона — здесь .

«Береза» (лот № G31N027805) — аукцион состоится в 14:30, стартовая цена 11 964,00 грн, детали аукциона — здесь .

«Пейзаж с домиками» (лот № G31N027806) — аукцион состоится в 12:15, стартовая цена 11 964,00 грн, детали аукциона — здесь .

«Зеленый лес» (лот № G31N027807) — аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 14 976,00 грн, детали аукциона — здесь .

«Домики на окраине села» (лот № G31N027808) — аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 14 976,00 грн, детали аукциона — здесь.

Торги пройдут по английской модели аукциона, поэтому заинтересованные покупатели должны подать свои ценовые предложения до 20:00 третьего сентября.

И уже пятого сентября состоится еще шесть аукционов по продаже картин, а именно:

«Высокие деревья» (лот № G31N027809) — аукцион состоится в 13:30, стартовая цена 7 200,00 грн, детали аукциона — здесь .

«Вид на Днепр» (лот № G31N027810) — аукцион состоится в 13:25, стартовая цена 10 788,00 грн, детали аукциона — здесь .

«Туманное утро» (лот № G31N027811) — аукцион состоится в 12:50, стартовая цена 8 388,00 грн, детали аукциона — здесь .

«Берег Днепра» (лот № G31N027812) — аукцион состоится в 12:55, стартовая цена 8 988,00 грн, детали аукциона — здесь.

«Синее утро» (лот № G31N027813) — аукцион состоится в 12:15, стартовая цена 9 600,00 грн, детали аукциона — здесь .

«Начало весны» (лот № G31N027814) — аукцион состоится в 14:45, стартовая цена 9 600,00 грн, детали аукциона — здесь .

Торги пройдут по английской модели аукциона, поэтому заинтересованные покупатели должны представить свои ценовые предложения до 20:00 четвертого сентября.