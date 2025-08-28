Швейцария инвестирует $125 млн в восстановление Украины

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудили мирный процесс и возобновление Украины во время переговоров в Берне в четверг, 28 августа. Об этом сообщило швейцарское правительство, пишет «Европейская правда».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

28 августа Келлер-Зуттер приняла Свириденко, их переговоры были посвящены мирному процессу и восстановлению Украины.

Кроме того, страны объявили о 12 проектах, которые будут реализованы швейцарскими компаниями при поддержке швейцарского правительства в рамках восстановления Украины в сферах инфраструктуры, общественного транспорта, здравоохранения и гуманитарного разминирования.

Среди избранных компаний, в частности Geberit, которая планирует установить сантехническое оборудование, Divario, которая возведет модульные дома, и Roche Diagnostics, которая построит медицинскую лабораторию.

Швейцарское правительство выделяет около 100 млн. швейцарских франков ($124,7 млн.) в поддержку этих компаний.

12 августа Швейцария расширила списки санкций против России, добавив к ним 14 физических лиц и 41 организацию.

Недавно швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис заявил, что Швейцария «более готова» к проведению саммита между россией и Украиной.