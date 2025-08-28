Рынок новых авто в ЕС: продажи электромобилей выросли, дизельных — упали

В январе-июле 2025 года регистрация новых автомобилей в Европейском Союзе снизилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, если сравнивать только июль 2025 с июлем 2024-го, продажи выросли на 7,4%. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (АСЕА).

Рост популярности электрокаров и гибридов

Доля электромобилей на рынке ЕС за первые семь месяцев 2025 года выросла до 15,6% по сравнению с 12,5% в 2024 году. За этот период было зарегистрировано 1 011 903 новых электрокаров. Три из четырех крупнейших рынков ЕС показали рост продаж электромобилей:

Германия (+38,4%)

Бельгия (17,6%)

Нидерланды (+6,5%)

Лидером на рынке остаются гибридные автомобили, доля которых достигла 34,7%. Их регистрация выросла до 2 255 080 единиц, благодаря значительному росту на четырех крупнейших рынках:

Франция: (30,5%)

Испания: (30,2%)

Германия (10,7%)

Италия (9,4%)

Снижение спроса на бензиновые и дизельные авто

Продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания продолжают падать. Совокупная доля бензиновых и дизельных автомобилей снизилась до 37,7% (в 2024 году она составляла 47,9%).

Бензиновые авто: Регистрация упала на 20,1%. Наибольшее падение зафиксировано во Франции (-33,6%). Доля рынка бензиновых автомобилей составляет 28,3%.

Дизельные автомобили: Продажи сократились на 26,4%, а их доля на рынке опустилась до 9,5%.

