NVIDIA потеряла более $170 млрд капитализации после отчета за квартал

Акции американского разработчика графических процессоров NVIDIA упали на 3,9% — $174,51 на постмаркете американской биржи NASDAQ в среду, 27 августа. Основную сессию среды акции NVIDIA завершили почти без изменений — на уровне $181,6 за бумагу (-0,09%).

В итоге на дополнительной сессии капитализация компании сократилась более чем на $170 млрд — с $4,43 трлн до примерно $4,25 трлн

На предварительных торгах биржи NASDAQ в четверг, 28 августа, бумаги подешевели еще на 1,6% и торговались на уровне $178,69 по состоянию на 12:25.

Распродажи начались после публикации отчета NVIDIA и прогнозов компании на текущий квартал.

Компания-разработчик чипов, занимающая первое место в списке самых дорогих компаний мира, превзошла ожидания аналитиков в прошедшем квартале и дала прогноз по выручке за третий квартал выше оценок Уолл-стрит. Однако из-за снижения темпов роста выручки центров обработки данных и неясных перспектив по поводу поставок новейших чипов для Китая акции компании упали, пишет Reuters.

Прогноз продаж на текущий квартал оказался довольно сдержанным, хотя и по-прежнему внушительным в абсолютном выражении и немного превышающим оценки аналитиков. Это также разочаровало инвесторов, привыкших к впечатляющим результатам, сообщило агентство.

Производитель чипов прогнозирует выручку в размере $54 млрд плюс-минус 2% в третьем квартале по сравнению со средней оценкой аналитиков $53,14 млрд по данным LSEG.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг сообщил, что ожидает разрешения на возобновление продаж чипов компании в Китае после заключения сделки с президентом США Дональдом Трампом о выплате комиссионных правительству США.