Груз российского СПГ с подсанкционного завода впервые прибыл в Китай

Танкер с партией сжиженного природного газа (СПГ) с находящегося под санкциями США российского экспортного завода впервые пришвартовался в китайском терминале. Это свидетельствует о попытках Москвы расширить поставки топлива в Азию, сообщает Bloomberg.

Судно Arctic Mulan, перевозящее газ с подсанкционного завода Arctic LNG 2, пришвартовалось в терминале Beihai LNG в четверг, 28 августа 2025 года.

Завод Arctic LNG 2 был внесен в список санкций администрацией Джо Байдена. В прошлом году Arctic LNG 2 начал экспортировать топливо с помощью «теневого флота», но ни одно судно не швартовалось в зарубежных терминалах, поскольку покупатели опасались санкций со стороны США.

Прибытие судна в терминал, которым управляет PipeChina, состоялось накануне визита президента россии владимира путина в Пекин, который начнется в воскресенье. Этот шаг расценивается как проверка «смягченной позиции» Вашингтона в отношении российских энергетических санкций. Аналитики считают, что эта поставка не так экономически оправдана, как политическим тестом.

«Эта транзакция происходит в условиях почти отсутствующего спотового спроса Китая на СПГ… Следовательно, этот шаг не продиктован потребностью, а направлен на то, чтобы проверить смягченную позицию Вашингтона по отношению к российским энергетическим санкциям», — заявил аналитик Rystad Energy Ян-Эрик Фернрих.

Arctic LNG 2, принадлежащий «Новатеку», является ключевым проектом в планах России утроить экспорт СПГ до 2030 года и найти новые рынки сбыта после резкого падения поставок газа в Европу.

Отмечается, что в этом году уже пять судов загрузились на Arctic LNG 2 и в настоящее время направляются на восток. От того, как на это событие отреагирует президент США Дональд Трамп, будет зависеть, станет ли эта поставка разовой, откроет ли путь для других судов, следующих по Северному морскому пути — по маршруту вдоль российского арктического побережья, соединяющего Европу и Азию, сокращая путь на несколько тысяч километров.