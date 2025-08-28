Груз российского СПГ с подсанкционного завода впервые прибыл в Китай

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 августа 2025, 15:12 Читати українською

Груз российского СПГ с подсанкционного завода впервые прибыл в Китай

Танкер с партией сжиженного природного газа (СПГ) с находящегося под санкциями США российского экспортного завода впервые пришвартовался в китайском терминале. Это свидетельствует о попытках Москвы расширить поставки топлива в Азию, сообщает Bloomberg.

Танкер с партией сжиженного природного газа (СПГ) с находящегося под санкциями США российского экспортного завода впервые пришвартовался в китайском терминале.
Фото: Новатек

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Судно Arctic Mulan, перевозящее газ с подсанкционного завода Arctic LNG 2, пришвартовалось в терминале Beihai LNG в четверг, 28 августа 2025 года.

Завод Arctic LNG 2 был внесен в список санкций администрацией Джо Байдена. В прошлом году Arctic LNG 2 начал экспортировать топливо с помощью «теневого флота», но ни одно судно не швартовалось в зарубежных терминалах, поскольку покупатели опасались санкций со стороны США.

Прибытие судна в терминал, которым управляет PipeChina, состоялось накануне визита президента россии владимира путина в Пекин, который начнется в воскресенье. Этот шаг расценивается как проверка «смягченной позиции» Вашингтона в отношении российских энергетических санкций. Аналитики считают, что эта поставка не так экономически оправдана, как политическим тестом.

«Эта транзакция происходит в условиях почти отсутствующего спотового спроса Китая на СПГ… Следовательно, этот шаг не продиктован потребностью, а направлен на то, чтобы проверить смягченную позицию Вашингтона по отношению к российским энергетическим санкциям», — заявил аналитик Rystad Energy Ян-Эрик Фернрих.

Arctic LNG 2, принадлежащий «Новатеку», является ключевым проектом в планах России утроить экспорт СПГ до 2030 года и найти новые рынки сбыта после резкого падения поставок газа в Европу.

Отмечается, что в этом году уже пять судов загрузились на Arctic LNG 2 и в настоящее время направляются на восток. От того, как на это событие отреагирует президент США Дональд Трамп, будет зависеть, станет ли эта поставка разовой, откроет ли путь для других судов, следующих по Северному морскому пути — по маршруту вдоль российского арктического побережья, соединяющего Европу и Азию, сокращая путь на несколько тысяч километров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами