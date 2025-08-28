Мексика планирует повысить пошлины на часть импорта из Китая

Власти Мексики собираются повысить пошлины на ряд ввозимых из Китая товаров и тем самым удовлетворить соответствующие требования США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Это повышение пошлин войдет в проект бюджета на 2026 год, который правительство представит в сентябре. Таким образом правительство рассчитывает защитить коммерческий сектор от дешевого импорта и удовлетворить давние требования президента США Дональда Трампа.

По словам трех источников Bloomberg, повышение, как ожидается, затронет автомобили, текстиль, пластик и поможет защитить мексиканских производителей.

Ожидается, что повышение пошлин затронет и другие страны Азии.

Размер пошлин пока неизвестен, детали предложения могут измениться, уточнили источники агентства. Проект бюджета должен поступить в парламент Мексики 8 сентября.

Администрация США с начала 2025 года призывает Мехико поднять пошлины на китайский импорт. В частности, в Белом доме утверждали, что дешевые китайские товары затем поступали из Мексики в США.

В свою очередь мексиканские власти предлагали усилить торговые и промышленные связи между Мексикой, США и Канадой, сократить поставки из КНР. Глава Минфина США Скотт Бессент отреагировал положительно на эти идеи.

В конце июля Трамп объявил, что США продляют на 90 дней соглашение с Мексикой по пошлинам. «Мы договорились продлить на 90 дней сделку с Мексикой, в соответствии с чем Мексика продолжит платить 25% пошлины, введенные из-за кризиса с фентанилом, и пошлины на автомобили, а также 50% пошлины на сталь, алюминий и медь», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что в течение 90 дней Вашингтон продолжит переговоры с Мехико с целью подписания торгового соглашения.