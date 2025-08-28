Две из трех гривен расходов были направлены на оборону — Счетная палата

В целом из государственного бюджета на национальную безопасность и оборону израсходовано 1,7 трлн грн, из них 35% — расходы на денежное довольствие военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Важно отметить, что за январь-июнь годовой план расходов по денежному довольствию военнослужащих имел самый высокий уровень исполнения с начала полномасштабной вооруженной российской агрессии — 73,8%. Бюджет нуждался в выделении дополнительных средств на обозначенные цели.

При этом расходы специального фонда на национальную безопасность и оборону составили 500 млрд. грн., из них почти 80% получены в натуральной форме, прежде всего Министерством обороны Украины.