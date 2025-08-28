В Украине продолжают дешеветь яблоки: цены упали на 12% за неделю

Украинские садоводы вынуждены снижать цены на яблоки из-за низкого спроса и увеличения предложения осенних сортов. Через неделю цена упала в среднем на 12%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков проекта EastFruit.

Сколько сейчас стоят яблоки

Пока качественные яблоки продаются по цене 30−40 грн/кг ($0,72−0,97/кг).

Основная причина снижения цен — массовая продажа осенних сортов, не подлежащих длительному хранению. Садоводы стремятся быстро реализовать урожай, поэтому снижают стоимость.

Однако, несмотря на удешевление, цены на яблоки в Украине все еще вдвое выше, чем в тот же период прошлого года. Специалисты объясняют это общим понижением валового сбора яблок в стране.