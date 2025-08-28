Multi от Минфин
українська
28 августа 2025, 13:56

История кризисов на фондовом рынке: как действовать инвестору, когда все сыпется

Финансовый советник и CEO образовательного проекта Pro Invest Academy Наида Хотинская в своем докладе на онлайн-конференции InvestFest 2025 поделилась историческим анализом кризисов на фондовом рынке и предоставила практические советы инвесторам.

Финансовый советник и CEO образовательного проекта Pro Invest Academy Наида Хотинская в своем докладе на онлайн-конференции InvestFest 2025 поделилась историческим анализом кризисов на фондовом рынке и предоставила практические советы инвесторам.

На основе анализа последних 100 лет она выделила ключевые уроки, которые помогут инвесторам сохранить капитал и найти возможности роста во время обвалов рынка.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На основе анализа последних 100 лет она выделила ключевые уроки, которые помогут инвесторам сохранить капитал и найти возможности роста во время обвалов рынка.

Исторический обзор крупнейших кризисов

Наида Хотинская рассмотрела несколько значительных кризисов, чтобы продемонстрировать их природу и последствия:

  • Большая депрессия (1929−1941): Спровоцированная рыночной «пузырьком» и чрезмерным использованием маржинальной торговли. За три года индекс Dow Jones свалился на 89%.
  • Нефтяной кризис (1973−1974): Возник из-за нефтяного эмбарго арабских стран, что повлекло за собой рост цен на нефть в четыре раза и стагнацию в экономике. Индекс S&P 500 тогда потерял 48%.
  • Черный понедельник (1987): Самое однодневное падение рынка в истории США (-22%). Спровоцирован слабым долларом и массовой программной торговлей, которая вызвала эффект домино.
  • Кризис доткомов (2000): «Пузырь», раздутый эйфорией вокруг интернет-компаний. После ее крушения индекс NASDAQ потерял 78% своей стоимости.
  • Финансовый кризис (2007−2008): вызван «ипотечным пузырем» и выдачей некачественных кредитов (subprime loans). Индекс S&P 500 свалился на 57%.
  • Кризис, вызванный COVID-19 (2020): Глобальная пандемия, локдауны и нефтяной шок привели к падению S&P 500 на 34%. Однако рынок быстро восстановился, что подчеркивает его устойчивость в долгосрочной перспективе.
  • Кризис 2022 года: Инфляционное давление, агрессивное повышение учетных ставок и геополитическая напряженность повлекли за собой падение S&P 500 на 25%.

Психология инвестора и ключевые уроки

Несмотря на разные причины кризисов, у них есть общие факторы: внешние и экономические факторы, а также психология инвесторов. Паника часто превращает обычную коррекцию в глубокий обвал.

Основные уроки для инвесторов:

  • Кризисы — это часть рынка: Они неизбежны, но всегда заканчиваются восстановлением. Меньшие падения (20−30%) восстанавливаются в среднем за 10 месяцев, а более крупные (свыше 30%) — за 25.
  • Паника — враг, время — союзник: Наивысшую доходность получают те, кто покупает во время паники, когда активы недооценены.
  • Понимание цикличности: рынок всегда восстанавливается, поэтому важно оставаться в рынке.
  • Диверсификация: Распределение инвестиций между разными классами активов (акции, облигации, золото, сырье) помогает стабилизировать портфель.
  • Поиск возможностей: Кризис — это шанс купить качественные компании с сильными финансовыми показателями по низкой цене.
  • Инвестиционный резерв: Иметь подушку безопасности для инвестиций, чтобы докупать активы во время падения.

Практические советы по действиям в кризис

Чтобы пережить кризис с наименьшими потерями и извлечь выгоду, инвестору следует придерживаться следующих правил:

  • Психологическая стойкость: Сохраняйте холодный ум и принимайте решения на основе анализа, а не эмоций.
  • Стратегии усреднения: Используйте стратегии Averaging Down (постепенное докупка актива на снижении) и Dollar Cost Averaging (DCA) (регулярное инвестирование фиксированной суммы).
  • Фокус на высококачественных активах: Предпочитайте компании со стабильным доходом, низким долгом и сильной фундаментальной базой.

«Будьте осторожны и лучше составьте себе накануне заранее, просто такой вышлист ценных бумаг, которые вы хотите покупать постоянно и которые вы хотите покупать в кризис, если их цена будет падать. Обязательно помните, что любой кризис — это возможность, в кризисные периоды появляются недооцененные компании, недооцененные. вишлист иметь, чтобы отслеживать, что происходит с этой компанией вашей во время снижений на рынке», — подчеркнула эксперт.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
