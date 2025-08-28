Расходы рф на войну против Украины установили новый рекорд

Военные расходы бюджета россии по итогам первого полугодия 2025 г. установили новый абсолютный рекорд — 8,48 трлн руб. ($105,59 млрд). Об этом свидетельствуют подсчеты научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, передает The Moscow Times.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменилась сумма

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года российские расходы на армию и производство оружия увеличились на 31% по сравнению с январем-июнем 2023 года — на 95%, а если сравнивать с первым годом развязанной россией полномасштабной войны против Украины — втрое.

В среднем «военная машина» рф съедала 1,4 трлн руб. в месяц и 46,9 млрд руб. в день ($583,69 млн) — сумма, превышающая годовые бюджеты бедных российских регионов.

Почти две трети (62%) военного бюджета в россии засекречены, следует из оценок Клюге: за полгода по открытым оборонным статьям было израсходовано 3,2 трлн руб, а по «теневым» — 5,28 трлн руб.

За год тайный бюджет увеличился на 41%, а по сравнению с январем-июнем первого года полномасштабной войны рф против Украины — почти в четыре раза.

За 2022−2024 годы российское правительство потратило на армию и гособоронзаказ более 20 трлн руб., а в бюджет на 2025 год было заложено еще 13,5 трлн руб. по статье «национальная оборона» — 30% всех расходов или рекордная доля со времен СССР.

По словам собеседника агентства Reuters, даже если переговоры о прекращении войны увенчаются успехом, сокращать военные расходы в 2026 году кремль не планирует: «Снаряды и беспилотники все равно нужно будет делать, хоть немного в меньшем масштабе. Конфронтация сохранится, армия и расходы на вооружение будут большими».

В случае завершения активной фазы боевых действий российский военный бюджет может уменьшиться с 2027 года, хотя «снижения до уровней, которые были до 2022 года, ждать не стоит».