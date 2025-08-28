Расходы рф на войну против Украины установили новый рекорд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 августа 2025, 13:15 Читати українською

Расходы рф на войну против Украины установили новый рекорд

Военные расходы бюджета россии по итогам первого полугодия 2025 г. установили новый абсолютный рекорд — 8,48 трлн руб. ($105,59 млрд). Об этом свидетельствуют подсчеты научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, передает The Moscow Times.

Военные расходы бюджета россии по итогам первого полугодия 2025 г.
Фото: moscowtimes

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменилась сумма

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года российские расходы на армию и производство оружия увеличились на 31% по сравнению с январем-июнем 2023 года — на 95%, а если сравнивать с первым годом развязанной россией полномасштабной войны против Украины — втрое.

В среднем «военная машина» рф съедала 1,4 трлн руб. в месяц и 46,9 млрд руб. в день ($583,69 млн) — сумма, превышающая годовые бюджеты бедных российских регионов.

Почти две трети (62%) военного бюджета в россии засекречены, следует из оценок Клюге: за полгода по открытым оборонным статьям было израсходовано 3,2 трлн руб, а по «теневым» — 5,28 трлн руб.

За год тайный бюджет увеличился на 41%, а по сравнению с январем-июнем первого года полномасштабной войны рф против Украины — почти в четыре раза.

За 2022−2024 годы российское правительство потратило на армию и гособоронзаказ более 20 трлн руб., а в бюджет на 2025 год было заложено еще 13,5 трлн руб. по статье «национальная оборона» — 30% всех расходов или рекордная доля со времен СССР.

По словам собеседника агентства Reuters, даже если переговоры о прекращении войны увенчаются успехом, сокращать военные расходы в 2026 году кремль не планирует: «Снаряды и беспилотники все равно нужно будет делать, хоть немного в меньшем масштабе. Конфронтация сохранится, армия и расходы на вооружение будут большими».

В случае завершения активной фазы боевых действий российский военный бюджет может уменьшиться с 2027 года, хотя «снижения до уровней, которые были до 2022 года, ждать не стоит».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Андрій М***к и 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами