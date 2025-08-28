Trump Media купит CRO на $6,4 млрд

SPAC-фирма Yorkville Acquisition Corp, TMTG и Crypto.com заключили окончательное соглашение об объединении бизнеса. Стороны создадут Trump Media Group CRO Strategy, Inc. — компанию по управлению цифровыми активами с фокусом на приобретении CRO. Об этом пишет Forklog.

Yorkville Acquisition Corp. подаст заявку на размещение обыкновенных акций класса A на бирже Nasdaq под тикером MCGA.

Казначейство новой структуры будет состоять из:

6,3 млрд CRO (19% от общей эмиссии) стоимостью $1 млрд;

$200 млн в фиате;

$220 млн в виде обязательных варрантов;

дополнительной кредитной линии на $5 млрд.

«Стратегия Trump Media Group CRO заключается в использовании полученных средств для создания резерва цифровых активов в CRO», — говорится в пресс-релизе.

TMTG также добавит поддержку токена Cronos в соцсеть Truth Social и стриминговую платформу Truth+. Crypto.com предоставит инфраструктуру для криптокошельков.

В марте Trump Media и криптобиржа уже подписывали необязывающее соглашение. Целью сотрудничества назвали запуск серии биржевых фондов под брендом Truth.Fi. Тогда CRO тоже продемонстрировал рост на 30%.

Ставка на беттинг

Параллельно в Axios узнали об инвестициях венчурного фонда 1789 Capital, партнером которого является Дональд Трамп — младший, в платформу предсказаний Polymarket.

Согласно информации журналистов, фонд вложил «двузначную сумму миллионов». Ранее Founders Fund оценил проект в более чем в $1 млрд.

В рамках сделки Трамп-младший войдет в консультационный совет Polymarket.

1789 Capital впервые начал переговоры с платформой около 18 месяцев назад, но фонд ждал появления четкого юридического пути для выхода на рынок США.

Организация рассматривает Polymaket как возможного претендента на IPO. В его портфель также входят SpaceX и Anduril.