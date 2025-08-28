Trump Media купит CRO на $6,4 млрд

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 августа 2025, 11:27 Читати українською

Trump Media купит CRO на $6,4 млрд

SPAC-фирма Yorkville Acquisition Corp, TMTG и Crypto.com заключили окончательное соглашение об объединении бизнеса. Стороны создадут Trump Media Group CRO Strategy, Inc. — компанию по управлению цифровыми активами с фокусом на приобретении CRO. Об этом пишет Forklog.

SPAC-фирма Yorkville Acquisition Corp, TMTG и Crypto.com заключили окончательное соглашение об объединении бизнеса.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Yorkville Acquisition Corp. подаст заявку на размещение обыкновенных акций класса A на бирже Nasdaq под тикером MCGA.

Казначейство новой структуры будет состоять из:

  • 6,3 млрд CRO (19% от общей эмиссии) стоимостью $1 млрд;
  • $200 млн в фиате;
  • $220 млн в виде обязательных варрантов;
  • дополнительной кредитной линии на $5 млрд.

«Стратегия Trump Media Group CRO заключается в использовании полученных средств для создания резерва цифровых активов в CRO», — говорится в пресс-релизе.

TMTG также добавит поддержку токена Cronos в соцсеть Truth Social и стриминговую платформу Truth+. Crypto.com предоставит инфраструктуру для криптокошельков.

В марте Trump Media и криптобиржа уже подписывали необязывающее соглашение. Целью сотрудничества назвали запуск серии биржевых фондов под брендом Truth.Fi. Тогда CRO тоже продемонстрировал рост на 30%.

Ставка на беттинг

Параллельно в Axios узнали об инвестициях венчурного фонда 1789 Capital, партнером которого является Дональд Трамп — младший, в платформу предсказаний Polymarket.

Согласно информации журналистов, фонд вложил «двузначную сумму миллионов». Ранее Founders Fund оценил проект в более чем в $1 млрд.

В рамках сделки Трамп-младший войдет в консультационный совет Polymarket.

1789 Capital впервые начал переговоры с платформой около 18 месяцев назад, но фонд ждал появления четкого юридического пути для выхода на рынок США.

Организация рассматривает Polymaket как возможного претендента на IPO. В его портфель также входят SpaceX и Anduril.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами