SPAC-фирма Yorkville Acquisition Corp, TMTG и Crypto.com заключили окончательное соглашение об объединении бизнеса. Стороны создадут Trump Media Group CRO Strategy, Inc. — компанию по управлению цифровыми активами с фокусом на приобретении CRO. Об этом пишет Forklog.
Trump Media купит CRO на $6,4 млрд
Yorkville Acquisition Corp. подаст заявку на размещение обыкновенных акций класса A на бирже Nasdaq под тикером MCGA.
Казначейство новой структуры будет состоять из:
- 6,3 млрд CRO (19% от общей эмиссии) стоимостью $1 млрд;
- $200 млн в фиате;
- $220 млн в виде обязательных варрантов;
- дополнительной кредитной линии на $5 млрд.
«Стратегия Trump Media Group CRO заключается в использовании полученных средств для создания резерва цифровых активов в CRO», — говорится в пресс-релизе.
TMTG также добавит поддержку токена Cronos в соцсеть Truth Social и стриминговую платформу Truth+. Crypto.com предоставит инфраструктуру для криптокошельков.
В марте Trump Media и криптобиржа уже подписывали необязывающее соглашение. Целью сотрудничества назвали запуск серии биржевых фондов под брендом Truth.Fi. Тогда CRO тоже продемонстрировал рост на 30%.
Ставка на беттинг
Параллельно в Axios узнали об инвестициях венчурного фонда 1789 Capital, партнером которого является Дональд Трамп — младший, в платформу предсказаний Polymarket.
Согласно информации журналистов, фонд вложил «двузначную сумму миллионов». Ранее Founders Fund оценил проект в более чем в $1 млрд.
В рамках сделки Трамп-младший войдет в консультационный совет Polymarket.
1789 Capital впервые начал переговоры с платформой около 18 месяцев назад, но фонд ждал появления четкого юридического пути для выхода на рынок США.
Организация рассматривает Polymaket как возможного претендента на IPO. В его портфель также входят SpaceX и Anduril.
