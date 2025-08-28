Multi от Минфин
28 августа 2025, 11:05

Венгрия подала иск против ЕС из-за решения использовать замороженные активы россии на помощь Украине

Правительство Венгрии обжаловало в Суде Евросоюза решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. Об этом пишет венгерское издание Portfolio.

Правительство Венгрии обжаловало в Суде Евросоюза решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине.
Фото: depositphotos

Подробности

Иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира был подан в июле. Суд принял его к рассмотрению 25 августа.

Будапешт пытается оспорить решение Совета Е С, принятое в мае 2024 года. Это решение заложило основу использования замороженных активов россии на помощь Украине.

В частности, власти ЕС тогда решили передавать почти все поступления от налогообложения доходов от российских активов в Европейский фонд мира, из которого членам ЕС компенсируют расходы по военной помощи Киеву.

Власти Венгрии утверждают, что это решение было принято без учета мнения Будапешта, нарушив процедуры согласования.

По мнению венгерской стороны, это подорвало принцип равенства государств-членов ЕС и противоречит самому принципу демократического функционирования Евросоюза.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Я. ..
Я. ..
28 августа 2025, 11:55
#
Ну не будуть всі один між одним рівні) це й про «рівність» чоловіка і жінки, так і про рівність країн, навіщо тому хто більше, сильніше, швидше, визнавати «рівність» з тим хто менше і слабше, щоб що типу? це ж так не працює) ну, є Німеччина і Франція, а є угорщина, типу, всім прекрасно ясно місце в цій ієрархії. Потрібно щоб країни чиї економіки дійсно передові і сильні - більше вирішували в ЄС, бо інакше коли Німеччині і Франції вказує що робити якась угорщина, це виглядає наче моська намагається качати права в слона, очевидно, що у випадку виходу Німеччини і Франції з ЄС — весь ЄС схлопнеться, а якщо вийде угорщина з ЄС, хто помітить? та не особливо, цим все сказано.
+
0
3212242
3212242
28 августа 2025, 12:24
#
Пацани взагалі не паляться.
Я ще можу зрозуміти, коли вони не дають техніку чи не виділяють власні кошти — національні інтереси, самим потрібно і тд, нехай. А тут у них рівно нуль зацікавленості (окрім руки путіна в одному місці)
