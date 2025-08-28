Венгрия подала иск против ЕС из-за решения использовать замороженные активы россии на помощь Украине

Правительство Венгрии обжаловало в Суде Евросоюза решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. Об этом пишет венгерское издание Portfolio.

Подробности

Иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира был подан в июле. Суд принял его к рассмотрению 25 августа.

Будапешт пытается оспорить решение Совета Е С , принятое в мае 2024 года. Это решение заложило основу использования замороженных активов россии на помощь Украине.

В частности, власти ЕС тогда решили передавать почти все поступления от налогообложения доходов от российских активов в Европейский фонд мира, из которого членам ЕС компенсируют расходы по военной помощи Киеву.

Власти Венгрии утверждают, что это решение было принято без учета мнения Будапешта, нарушив процедуры согласования.

По мнению венгерской стороны, это подорвало принцип равенства государств-членов ЕС и противоречит самому принципу демократического функционирования Евросоюза.