За полгода в Украину было импортировано 42,7 тыс. легковых электромобилей (BEV). Это на 38% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.
Украина импортировала рекордные 42,7 тысячи электромобилей за полгода
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Таможенная стоимость
Общая таможенная стоимость этих авто составила $813,8 млн. Из этого количества новыми были 9,6 тыс. авто. (+19%), а 33,1 тыс. — подержанные (+45%). Общая таможенная стоимость новых электромобилей составила $232,1 млн. Импорт подержанных электромобилей составил — $581,7 млн.
Откуда завозили авто
Львиная доля новых электромобилей (91%) была завезена из Китая.
- На втором месте — Япония (4%).
- На третьем — Германия (3%).
Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США (39%).
- Второй результат в Корее — 17%.
- Третий у Германии — 15%.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии - 1