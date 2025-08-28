Китайский автопроизводитель Chery планирует IPO в Гонконге на $1,5 млрд

Chery Automobile, крупнейший экспортер автомобилей из Китая, планирует первичное публичное размещение акций в Гонконге, которое может принести около $1,5 млрд уже в следующем месяце, сообщил Bloomberg.

Объем и сроки сделки все еще обсуждаются и могут измениться в зависимости от рыночных условий. Регулятор ценных бумаг Китая одобрил планы Chery по выпуску до 698,9 миллиона обыкновенных акций в Гонконге.

По данным отчета, государственный автопроизводитель, который собирает автомобили Jaguar и Land Rover в Китае, за первые девять месяцев 2024 года получил выручку в размере 182 миллиардов юаней ($25 млрд).

Примечательно, что среди организаторов IPO нет ни одного американского банка, а в качестве координаторов выступают China International Capital Corp., Huatai Securities, GF Securities и CITIC Securities, сообщает Bloomberg.