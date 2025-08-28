США на год продлили лицензию на импорт алмазов из россии

Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлило на год разрешение на импорт в страну некоторых категорий алмазов российского происхождения. Это следует из лицензии , опубликованной на сайте ведомства 27 августа.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новая лицензия за подписью директора Офиса по контролю за иностранными активами Брэдли Смита позволяет импорт «неиндустриальных бриллиантов» весом 1 карат и более, находившихся вне россии после 1 марта 2024 года, и весом 0,5 карата, находившихся за пределами рф после 1 сентября 2024 года.

Импорт алмазов российского происхождения, включая их размещение во внешнеторговой зоне США, остается запрещенным.

Лицензия будет действовать до 1 сентября 2026 года.