Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлило на год разрешение на импорт в страну некоторых категорий алмазов российского происхождения. Это следует из лицензии, опубликованной на сайте ведомства 27 августа.
США на год продлили лицензию на импорт алмазов из россии
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Новая лицензия за подписью директора Офиса по контролю за иностранными активами Брэдли Смита позволяет импорт «неиндустриальных бриллиантов» весом 1 карат и более, находившихся вне россии после 1 марта 2024 года, и весом 0,5 карата, находившихся за пределами рф после 1 сентября 2024 года.
Импорт алмазов российского происхождения, включая их размещение во внешнеторговой зоне США, остается запрещенным.
Лицензия будет действовать до 1 сентября 2026 года.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии