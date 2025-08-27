Активы НБУ выросли на 3%: Нацбанк опубликовал финансовую отчетность за первое полугодие

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2025 года, свидетельствующую о значительном росте основных показателей.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост активов и резервов

По итогам первого полугодия общий объем активов НБУ увеличился на 3%, достигнув 2,791 трлн грн. Этот рост произошел преимущественно благодаря увеличению активов в иностранной валюте, в частности:

Объем авуаров в СДР (специальных правах заимствования) вырос на 54% до 71,8 млрд грн.

Денежные средства и депозиты в иностранной валюте выросли на 10% до 534 млрд грн.

Международные резервы, управляемые НБУ, также выросли на 3%, достигнув $45,1 млрд (по сравнению с $43,8 млрд на конец 2024 года).

Изменения в обязательствах и капитале

Объем обязательств НБУ составляет 2171 млрд грн (78% от активов). Основные изменения включают в себя:

Увеличение средств государственных и других учреждений на 35% до 375,2 млрд грн.

Уменьшение обязательств по кредитам МВФ на 34% до 34,8 млрд грн.

Собственный капитал НБУ вырос на 9% до 619 млрд грн, преимущественно благодаря накоплению прибыли в текущем году. Консолидированный финансовый результат за полугодие составил 51,2 млрд грн. Наибольшее влияние на прибыль оказали операции с финансовыми инструментами, которые принесли 25,6 млрд. грн.

Перечисление прибыли в госбюджет

Важно отметить, что текущая прибыль не является конечной суммой для перечисления в государственный бюджет. Окончательная сумма будет сформирована по итогам всего 2025 и перечислена в 2026 году. Напомним, что в 2025 году НБУ уже перечислил в госбюджет часть прибыли за 2024 год в размере 84,158 млрд грн.