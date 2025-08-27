Multi от Минфин
27 августа 2025, 19:42

Укрпочта выпустила марки с легендами украинского футбола (фото)

Укрпочта выпустила благотворительный почтовый набор «Следующий золотой мяч — твой!» с изображением трех легенд украинского футбола — обладателей «Золотого мяча» Олега Блохина, Андрея Шевченко и Игоря Беланова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта выпустила благотворительный почтовый набор «Следующий золотой мяч — твой!
Фото: Укрпочта

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Церемония спецпогашения прошла на стадионе им. В. Банникова в Киеве в рамках турнира «Талантикос», организованного Украинской ассоциацией по футболу (УАФ) и ее благотворительным фондом. В мероприятии приняли участие генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, а также футболисты Андрей Шевченко и Игорь Беланов.

Собранные от реализации почтового блока благотворительные средства (45 грн. по продаже каждой единицы почтового блока) будут направлены Укрпочтой на поддержку нового проекта УАФ «Талантикос», цель которого — развитие детского футбола через серию турниров. В 2024—2025 гг. к турниру присоединились более 1000 детей со всей страны.

Характеристики

  • Художник — Сергей Техов
  • Дата выпуска (год) — 2025
  • Количество марок в блоке — 3
  • Номинал каждой почтовой марки — F+15

Традиционно в почтовый блок Укрпочтой выпущен конверт «Первый день», презентационная папка и сувенирная рамка.

Номинал почтовых марок — F (соответствует тарифу на пересылку внутреннего регистрируемого письма без объявленной ценности (рекомендуемого) массой до 50 граммов и почтовой карты).

Тираж блока — 53 000 экземпляров, из которых 5 000 неперфорированных, пронумерованных, предназначенных для владельцев филателистических абонементов «Эксклюзив» и «Эксклюзив+», комплектации годовой книги «Почтовые марки Украины 2025». Стоимость блока — 165 грн.

Где купить

Приобрести почтовые блоки можно в Почтовом маркете по ссылке, филателистических магазинах и в отделениях Укрпочты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
