Дания выделит еще 500 млн крон в поддержку инвестиций в Украину

Дания выделит Фонду для Украины, который способствует привлечению инвестиций в Украину дополнительно не менее 500 млн датских крон. Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Денежные средства будут направлены на гарантирование Экспортно-инвестиционным фондом Дании (EIFO) инвестиций датских компаний в проекты по восстановлению.

В ходе встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, который продолжит и усилит сотрудничество между странами в рамках датской модели поддержки.

«Визит в Данию начинается с важного решения — правительство Дании выделяет 500 млн. крон на Фонд для Украины. Это гарантийный капитал, позволяющий EIFO поддержать инвестиции и экспортные проекты не менее 1,5 млрд крон. Такой механизм снижает риски для бизнеса и открывает путь для датских компаний к участию в восстановлении. Мы высоко ценим последовательную поддержку Дании с первого дня полномасштабной войны», — отметила Юлия Свириденко.

На сегодняшний день уже около 100 крупнейших датских компаний инвестируют в Украину. Правительства Дании и Украины постоянно работают, чтобы создать наиболее благоприятные условия для инвестиций и сотрудничества между украинским и датским бизнесом. Дания активно вовлечена в финансирование оборонных и инфраструктурных проектов.

В частности, гарантирование Экспортно-инвестиционным фондом Дании (EIFO) инвестиций помогло Украине получить импортное оборудование для строительства ІІ очереди Тилигульской ветроэлектростанции, что усиливает энергетическую безопасность нашего государства.

«Благодарны Правительству Дании за расширение объемов поддержки через EIFO и увеличение доступного финансирования для Фонда для Украины. Это означает, что датские компании будут активнее работать на нашем рынке, ведь ЭКА будет покрывать их риски при инвестировании», — отметил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

В свою очередь Министр предпринимательства Дании Мортен Бедскоу подчеркнул, что Дания с первого дня жестокой войны стоит бок о бок с Украиной и остается рядом.