Китайский конкурент Nvidia увеличил выручку на 4 000% за год

Китайская компания по производству полупроводников Cambricon сообщила о рекордной прибыли в первой половине года, что свидетельствует о росте влияния местных конкурентов Nvidia. Это происходит на фоне стремления Пекина развивать свою технологическую индустрию, сообщает CNBC.

Cambricon является одной из многих компаний в Китае, борющихся за то, чтобы стать альтернативой американскому гиганту Nvidia в производстве чипов для обучения и работы с моделями искусственного интеллекта.

В первом полугодии 2025 года доход Cambricon вырос более чем на 4 000% по сравнению с прошлым годом, достигнув 2,88 млрд китайских юаней ($402,7 млн), а чистая прибыль достигла рекордной отметки в 1,04 млрд юаней ($145,5 млн).

Хотя эти цифры все еще значительно меньше доходов Nvidia, они показывают, как китайские компании ищут альтернативу американским технологиям из-за постоянных угроз торговых ограничений.

Ранее в этом году Nvidia было запрещено продавать в Китай свой упрощенный чип H20. Хотя экспорт впоследствии был возобновлен, компания теперь вынуждена отчислять 15% дохода от этих продаж правительству США. Между тем, Китай, по сообщениям, призывает местные фирмы не покупать чипы H20.

Рост акций Cambricon

Акции Cambricon выросли более чем вдвое за этот год, а ее рыночная капитализация увеличилась более чем на $40 млрд, достигнув общей стоимости примерно в $80 млрд.

Несмотря на это, китайские конкуренты Nvidia все еще сталкиваются со многими проблемами, поскольку их технологии значительно отстают, а экспортный контроль ограничивает доступ к современным методам производства чипов.