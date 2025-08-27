Национальный банк Украины установил на 28 августа 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,32 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 8 копеек. Европейская валюта подешевела на 38 копеек.
Евро упал ниже 48 гривен: НБУ обновил курсы валют
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Официальный курс на 28 августа 2025 установлен на таком уровне: 41,3222 гривны за 1 доллар (-0,0825 грн).
Официальный курс евро составит 47,8800 грн за 1 евро (-0,3855 грн).
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Комментарии