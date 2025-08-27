Евро упал ниже 48 гривен: НБУ обновил курсы валют

Национальный банк Украины установил на 28 августа 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,32 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс доллара на 8 копеек. Европейская валюта подешевела на 38 копеек.