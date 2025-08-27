Похвала Трампа взвинтила цены на акции южнокорейского производителя ручек

Котировки южнокорейского производителя канцелярских товаров MonAmi взлетели после того, как президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном похвалил ручку собеседника, пишет Bloomberg.

По итогам торгов во вторник, 26 августа, акции выросли в цене на 29,92%, до 2575 южнокорейских вон ($1,84), а в среду, 27 августа, прибавили еще 5,83% и завершили торги на отметке 2725 вон ($1,95).

Всего за два дня бумаги подорожали на 37,5%. При этом на максимуме дня на торгах в среду, рост за два дня превышал 60%.

Трамп почти две минуты расспрашивал о происхождении деревянной ручки и держал ее в руках, прежде чем лидеры перешли к закрытой встрече, отмечает агентство со ссылкой на корейский телеканал JTBC News.

В ручке, как сообщила южнокорейская газета Donga Ilbo, используется перо от MonAmi, на корпусе ручки, изготовленном вручную сеульской фирмой Zenyle, изображен традиционный корейский феникс.

«Это хорошая ручка. Почерк красивый, толщина», — сказал Трамп на встрече с южнокорейским лидером.

Трамп даже вызвал смех публики во время беседы, когда попросил забрать для него эту ручку. После этого южнокорейский президент тут же подарил ее американскому коллеге и отметил, что «она пригодится для вашей сложной подписи».

На своем сайте Zenyle подтвердила, что изготовила ручку по заказу администрации президента Южной Кореи. После похвалы Трампа компания даже полностью приостановила продажу ручек из-за роста заказов, добавляет Bloomberg. При этом та модель, которую корейский президент Ли подарил американскому лидеру, не продается, подчеркнули в Zenyle.

Заявления Трампа уже не раз приводили к росту бумаг разных компаний. Например, в начале августа американский президент высказался в поддержку рекламы американского бренда American Eagle Outfitters с участием актрисы Сидни Суини.

Ролик с актрисой Сидни Суини — это «самая горячая реклама в мире», написал Трамп в своем посте в социальной сети. Он добавил, что джинсы American Eagle «разлетаются с полок магазинов». Акции ретейлера на это отреагировали бурным ростом более чем на 22%.