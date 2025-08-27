Multi от Минфин
27 августа 2025, 18:06

Goldman Sachs прогнозирует падение цены на нефть Brent до $50 в 2026 году

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что к концу 2026 года цена на нефть марки Brent может упасть до $50 за баррель. Такой прогноз связан со значительным профицитом нефти, который ожидается в следующем году. Об этом сообщает Reuters.

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что к концу 2026 года цена на нефть марки Brent может упасть до $50 за баррель.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Мы ожидаем, что избыток нефти вырастет и в среднем составит 1,8 млн баррелей в сутки с четвертого квартала 2025 года в четвертый квартал 2026 года, что приведет к увеличению мировых запасов почти на 800 млн баррелей к концу 2026 года», — говорится в аналитической записи.

По оценкам Goldman Sachs, только на страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) будет приходиться треть этих запасов. Это, в сочетании с понижением спроса в странах ОЭСР, приведет к падению «справедливой стоимости» Brent с нынешних $70.

В то же время аналитики отмечают, что потенциальное ускорение роста запасов нефти в Китае с 0,4 млн баррелей в день до 0,8 млн баррелей в день с начала года приведет к повышению средней цены на нефть марки Brent в 2026 году на $6 за баррель по сравнению с базовым прогнозом банка в $62 за баррель.

Сейчас фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне около $67 за баррель, а на West Texas Intermediate около $63.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
