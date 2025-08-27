Новая почта изменила условия отправки посылок в США из-за новых пошлин

Новая почта изменила правила доставки в США из-за изменений в законодательстве. Теперь все отправления будут подлежать начислению пошлины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Что известно

С 29 августа 2025 для всех отправлений в США будут действовать новые правила таможенного оформления. Это связано с отменой льготного беспошлинного порога в 800 долларов, так называемого de minimis, согласно указу президента Соединенных Штатов.

Ранее этот порог применялся для импорта товаров для личного пользования, а также покупок в иностранных интернет-магазинах и на маркетплейсах. Теперь все международные отправления независимо от стоимости будут облагаться таможенными платежами и налогами.

Кто будет платить пошлину: отправитель или получатель

Новая почта вводит возможность выбора, кто будет платить таможенные пошлины — отправитель или получатель. Изменения вступят в силу с 26 августа 2025 года.

Если плательщиком выбран отправитель, к стоимости доставки прибавится 10% от стоимости посылки. Все услуги по растаможке включены в тариф.

Если плательщиком станет получатель, он должен оплатить 10% стоимости отправления и таможенно-брокерские услуги от 25 долларов.

В таком случае получатель получит email со ссылкой для оплаты, и доставка будет производиться только после внесения средств.

Уточнение для клиентов

Ставка пошлины в 10% действует только для товаров, производимых в Украине. Для продукции других стран таможенные ставки могут отличаться.

Таможенные органы США ужесточают контроль за всеми импортируемыми товарами. Особое внимание будет уделено описанию товаров, стране происхождения, цели экспорта и заявленной стоимости. В случае неточностей отправки могут быть задержаны, а расходы увеличены.

