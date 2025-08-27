В Украине зафиксировано резкое падение средней зарплаты для расчета пенсии

В июле 2025 года средняя заработная плата, учитываемая при исчислении пенсий, снизилась почти на 2 тысячи гривен. По данным Пенсионного фонда Украины, этот показатель составил 20 455,65 грн, что на 1 881,16 грн или 8,4% меньше, чем в июне этого года (22 336,81 грн).

Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине в 2025 году,

с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии:

январь — 18 660 гривен 32 копейки

февраль — 18 589 гривен 38 копеек

март — 19 430 гривен 52 копейки

апрель — 19 856 гривен 19 копеек

май — 20 355 гривен 40 копеек

июнь — 22 336 гривен 81 копейка

июль — 20 455 гривен 65 копеек

Тем не менее официальная зарплата в июле 2025 года была на 17,9% выше, чем в июле прошлого года (17 346,90 грн). Учитывая, что инфляция в июле составила 14,1%, реальная заработная плата за год выросла примерно на 3,3%.