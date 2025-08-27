Multi от Минфин
27 августа 2025, 14:51 Читати українською

В Украине зафиксировано резкое падение средней зарплаты для расчета пенсии

В июле 2025 года средняя заработная плата, учитываемая при исчислении пенсий, снизилась почти на 2 тысячи гривен. По данным Пенсионного фонда Украины, этот показатель составил 20 455,65 грн, что на 1 881,16 грн или 8,4% меньше, чем в июне этого года (22 336,81 грн).

В июле 2025 года средняя заработная плата, учитываемая при исчислении пенсий, снизилась почти на 2 тысячи гривен.
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине в 2025 году,
с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии:

  • январь — 18 660 гривен 32 копейки
  • февраль — 18 589 гривен 38 копеек
  • март — 19 430 гривен 52 копейки
  • апрель — 19 856 гривен 19 копеек
  • май — 20 355 гривен 40 копеек
  • июнь — 22 336 гривен 81 копейка
  • июль — 20 455 гривен 65 копеек

Тем не менее официальная зарплата в июле 2025 года была на 17,9% выше, чем в июле прошлого года (17 346,90 грн). Учитывая, что инфляция в июле составила 14,1%, реальная заработная плата за год выросла примерно на 3,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
27 августа 2025, 14:55
#
Середня з/п держслужбовців перевищила 60 тис. грн.
+
+15
TAN72
TAN72
27 августа 2025, 15:19
#
К этому корыту только допуск особам приближенным к императору 😂
+
+15
HappyInterest
HappyInterest
27 августа 2025, 15:24
#
Три шкуры дерут с работающего, если грубо подсчитать то 80% заработанного уходит государству
(налоги, вычеты, инфляция, акцизы, забранные у вас деньги на «пенсии»)
уходят все дружно в фопы при возможности. не удивительно
+
0
vovan9870
vovan9870
27 августа 2025, 16:09
#
Хто пише ці абсурдні заголовки? Для розрахунку пенсій береться зарплата, яка була 3 роки тому. Чому депутати не змінюють цю норму, питання риторичне. Щоб вирішувати проблеми бюджету за рахунок пенсіонерів. А знизилась зарплата у липні по відношенню до червня, тому що менше відпускних. Така ситуація щороку.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 37 незарегистрированных посетителей.
