В июле 2025 года средняя заработная плата, учитываемая при исчислении пенсий, снизилась почти на 2 тысячи гривен. По данным Пенсионного фонда Украины, этот показатель составил 20 455,65 грн, что на 1 881,16 грн или 8,4% меньше, чем в июне этого года (22 336,81 грн).
В Украине зафиксировано резкое падение средней зарплаты для расчета пенсии
Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине в 2025 году,
с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии:
- январь — 18 660 гривен 32 копейки
- февраль — 18 589 гривен 38 копеек
- март — 19 430 гривен 52 копейки
- апрель — 19 856 гривен 19 копеек
- май — 20 355 гривен 40 копеек
- июнь — 22 336 гривен 81 копейка
- июль — 20 455 гривен 65 копеек
Тем не менее официальная зарплата в июле 2025 года была на 17,9% выше, чем в июле прошлого года (17 346,90 грн). Учитывая, что инфляция в июле составила 14,1%, реальная заработная плата за год выросла примерно на 3,3%.
Источник: Минфин
