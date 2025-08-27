ЕС планирует отменить тарифы на товары из США во избежание пошлин Трампа на авто

Европейский Союз намерен ускорить принятие закона, отменяющего все тарифы на американские промышленные товары. Этот шаг является ответом на требование президента США Дональда Трампа, пообещавшего снизить пошлины на европейские автомобили только после того, как ЕС пойдет на уступки. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников, близких к переговорам, Еврокомиссия также предложит льготные тарифы на некоторые виды морепродуктов и сельскохозяйственной продукции. ЕС признает, что это торговое соглашение более выгодно для США, но считает его необходимым для обеспечения стабильности и предсказуемости для бизнеса.

В настоящее время тарифы на европейские автомобили и автозапчасти, экспортируемые в США, составляют 27,5%. Хотя ранее США и ЕС договорились снизить пошлины на большинство европейских товаров до 15%, Трамп заявил, что это не касается автомобилей до тех пор, пока ЕС не отменит все тарифы на американские промышленные товары.

Если ЕС примет соответствующий закон до конца месяца, снижение пошлин на европейские автомобили до 15% вступит в силу задним числом, с 1 августа. Это имеет большое значение, поскольку автомобили являются одной из важнейших экспортных позиций ЕС в США. Например, только Германия в 2024 году экспортировала в США новые автомобили и запчасти на сумму $34,9 млрд.

Для ускорения процесса Еврокомиссия отказалась от проведения стандартной в таких случаях оценки влияния, чтобы заключить сделку как можно скорее.