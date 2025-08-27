Всемирная федерация бирж хочет ограничить торговлю токенизированными акциями

Представители крупнейших фондовых бирж мира, обратились к регуляторам рынка ценных бумаг с просьбой ограничить торговлю так называемыми токенизированными акциями, следует из письма Всемирной федерации бирж, которое изучило агентство Reuters.

Что известно

Британская организация, объединяющая крупнейшие фондовые площадки, предупреждает о серьезных рисках для инвесторов и рыночной стабильности.

Речь идет о цифровых токенах на акции компаний, созданных на базе блокчейн-технологий. Владельцы таких активов формально не получают статус акционеров компаний, доли в которых копируют токены, поясняет федерация.

Среди активистов нового финансового инструмента — криптоплатформа Coinbase и американский онлайн-брокер Robinhood. Компании утверждают, что цифровые аналоги традиционных акций способны удешевить торговые операции, ускорить расчеты между участниками сделок и обеспечить непрерывную торговлю.

Биржевая федерация настроена критически по отношению к новому тренду. «Нас тревожит изобилие брокерских компаний и криптоплатформ, которые предлагают или планируют продавать „псевдоакции“ американских эмитентов», — отмечается в обращении организации. По мнению авторов письма, подобные продукты позиционируются как полноценная замена корпоративных бумаг, хотя таковыми не являются.

Федерация предупреждает о репутационных потерях для компаний-эмитентов в случае краха токенизированных акций. Ее глава Нандини Сукумар подчеркнула, что позицию разделяют участники биржевой инфраструктуры и финансового сектора в целом.

Регулирующие органы должны распространить требования законодательства о ценных бумагах на токенизированные активы, четко определить права собственности и правила хранения таких инструментов, говорится в письме. Кроме того, необходимо запретить рекламировать цифровые токены как равноценную замену традиционным акциям.

Напомним

В июне Robinhood запустила торговлю токенизированными бумагами для европейских клиентов и анонсировала планы по созданию цифровых аналогов долей в частных компаниях, включая разработчика ChatGPT — OpenAI, но тогда компания сообщила, что не участвует в их размещении и не одобряет такой подход.

