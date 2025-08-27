Всемирная федерация бирж хочет ограничить торговлю токенизированными акциями

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 августа 2025, 13:10 Читати українською

Всемирная федерация бирж хочет ограничить торговлю токенизированными акциями

Представители крупнейших фондовых бирж мира, обратились к регуляторам рынка ценных бумаг с просьбой ограничить торговлю так называемыми токенизированными акциями, следует из письма Всемирной федерации бирж, которое изучило агентство Reuters.

Представители крупнейших фондовых бирж мира, обратились к регуляторам рынка ценных бумаг с просьбой ограничить торговлю так называемыми токенизированными акциями, следует из письма Всемирной федерации бирж, которое изучило агентство Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноБританская организация, объединяющая крупнейшие фондовые площадки, предупреждает о серьезных рисках для инвесторов и рыночной стабильности.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Британская организация, объединяющая крупнейшие фондовые площадки, предупреждает о серьезных рисках для инвесторов и рыночной стабильности.

Речь идет о цифровых токенах на акции компаний, созданных на базе блокчейн-технологий. Владельцы таких активов формально не получают статус акционеров компаний, доли в которых копируют токены, поясняет федерация.

Среди активистов нового финансового инструмента — криптоплатформа Coinbase и американский онлайн-брокер Robinhood. Компании утверждают, что цифровые аналоги традиционных акций способны удешевить торговые операции, ускорить расчеты между участниками сделок и обеспечить непрерывную торговлю.

Биржевая федерация настроена критически по отношению к новому тренду. «Нас тревожит изобилие брокерских компаний и криптоплатформ, которые предлагают или планируют продавать „псевдоакции“ американских эмитентов», — отмечается в обращении организации. По мнению авторов письма, подобные продукты позиционируются как полноценная замена корпоративных бумаг, хотя таковыми не являются.

Федерация предупреждает о репутационных потерях для компаний-эмитентов в случае краха токенизированных акций. Ее глава Нандини Сукумар подчеркнула, что позицию разделяют участники биржевой инфраструктуры и финансового сектора в целом.

Регулирующие органы должны распространить требования законодательства о ценных бумагах на токенизированные активы, четко определить права собственности и правила хранения таких инструментов, говорится в письме. Кроме того, необходимо запретить рекламировать цифровые токены как равноценную замену традиционным акциям.

Напомним

В июне Robinhood запустила торговлю токенизированными бумагами для европейских клиентов и анонсировала планы по созданию цифровых аналогов долей в частных компаниях, включая разработчика ChatGPT — OpenAI, но тогда компания сообщила, что не участвует в их размещении и не одобряет такой подход.

Инвестиционный трамплин

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
27 августа 2025, 13:30
#
По суті в статті описано те, як бюрократи переймаються про надлишок свободи в людей, через що ці бюрократи можуть втратити свої прибутки)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами