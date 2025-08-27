Multi от Минфин
27 августа 2025, 11:50

Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» вошла в 10 лучших монет мира

Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» одержала победу в номинации «Самая вдохновляющая монета» и вошла в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного монетного конкурса «Монета года», сообщает пресс-служба НБУ.

Памятная монета «Страна супергероев.

Что известно

Результаты конкурса были объявлены 21 августа 2025 во время Всемирной выставки денег в Оклахома-Сити (США).

Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» введена в обращение 26 июля 2024 года. Она посвящена самоотверженному труду медицинских работников Украины, которые, не останавливаясь ни на минуту, постоянно спасают жизнь и здоровье детей и взрослых как в тылу, так и на передовой.

Монета продолжает серию «Бессмертная моя Украина» и имеет номинал 5 гривен. Она изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — специальный анциркулейтед, масса — 16,5 г, диаметр — 35,0 мм. Тираж — до 50 тыс. шт.

На аверсе монеты изображена стилизованная полоска бинта, на которой проступила кровь в форме абриса территории Украины. Это незаживающая рана в сердце каждого украинца, которая постоянно болит и кровоточит. Вверху на зеркальном фоне отчеканена надпись Украины, справа от надписи малый Государственный Герб Украины. Под бинтом внизу справа — номинал монеты 5, графический знак гривны ₴ и год чеканки монеты 2024, внизу слева — логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты в центре композиции смоделированы пересекающиеся полоски бинта. Они словно изолируют рану, накрытую рукой медика, который исцеляет и утоляет боль. Это символизирует самоотверженность и профессионализм медицинских работников, борющихся за жизнь людей в самых сложных обстоятельствах.

Дизайн монеты создали художники художественной группы «АртТриум»: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Читайте также: 4 украинские монеты-номинанты Coin of the Year: стоит ли их покупать для заработка

Международный конкурс «Монета года»

Международный конкурс «Монета года» ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. В этом году конкурс прошел 42 раз.

Международные эксперты определяли победителей среди около 550 монет из 38 стран мира, выпущенных в 2024 году.

На первом этапе конкурса было выбрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых попали четыре украинских памятных монет:

  • «Плентонизм (Иван Марчук)» (серебро, номинал 10 гривен) — в номинации «Самая художественная монета»;
  • «Родительское счастье» (серебро, номинал 5 гривен) и «Страна супергероев. Спасибо медикам!» (нейзильбер, номинал 5 гривен) — в номинации «Самая вдохновляющая монета»;
  • «Любовь» (серебро, номинал 10 гривен) — в номинации «Лучшая серебряная монета».

Напомним

В прошлом году серебряная памятная монета «Смелость быть. UA» одержала победу в номинации «Лучшая монета о современном событии» и вошла в 10 лучших монет мира по итогам этого международного монетного конкурса.

А украинская памятная монета «К 30-летию независимости Украины» (нейзильбер, номинал 5 гривен) стала главной монетой-победительницей этого международного конкурса среди монет, введенных в обращение в 2021 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Страницу просматривает Rodion21 и 12 незарегистрированных посетителей.
