Налоговая оштрафовала работодателей на 25 млн грн за ненадлежащее оформление работников

За семь месяцев 2025 года подразделения налогового аудита в ходе фактических проверок выявили почти 2 тысячи случаев нарушения трудового законодательства. Речь идет о ненадлежащем оформлении наемных работников, сообщает пресс-служба ГНС.

Проверка ДПС

По результатам таких проверок работодатели оформили трудовые отношения с более чем 3,3 тысячи работников.

Кроме того, в межрегиональные подразделения Гоструда передано более 1,2 тысячи материалов для применения штрафов. Сейчас на их основании уже вынесены штрафные санкции на 25 млн гривен.

По почти 600 фактам нарушений трудового законодательства субъектам ведения хозяйства было вынесено предупреждение.