Британские эксперты по Аutocar составили рейтинг из 10 лучших дизельных легковушек. Автомобили оценивались по таким критериям: дизайн, интерьер, производительность, управляемость и стоимость, пишет «Укравтопром».
Топ-10 лучших дизельных легковушек
Высокую оценку экспертов получил автомобиль Skoda Superb.
Топ-10 дизельных моделей
- Skoda Superb
- BMW X5
- Volkswagen Golf
- Range Rover
- Land Rover Defender
- Mercedes-Benz E-Class
- Kia Sorento
- Mercedes-Benz C-Class
- Audi A5
- Mazda CX-60
