єВідновленння: Правительство расширило перечень территорий для дистанционных обследований жилья

Дистанционное обследование разрушенного жилья будет теперь действовать не только на территориях активных, но и на территориях возможных боевых действий. Еще большее количество украинцев, чьи дома уничтожила российская агрессия, будут иметь доступ к компенсации и жилищным сертификатам єВідновлення. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Сейчас к территориям возможных боевых действий входят 175 общин в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Речь идет о территориях, расположенных рядом с зоной активных боевых действий, временно оккупированных, а также граничащих со страной-агрессором.

Список территорий, входящих в программу

Как и раньше, комиссии при органах местного самоуправления или военных администрациях будут пользоваться инструментами дистанционного наблюдения:

спутниковыми снимками

съемками из БпЛА

фото и видео от владельцев жилья.

На основе этих материалов комиссия составляет акт дистанционного обследования и вносит его в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Этот документ — основание для получения компенсации: жилищного сертификата для приобретения нового жилья.

Читайте также: Кабмин выделил еще 4,8 млрд грн на программу «єВідновлення»

О том, как принять участие в государственной программе есть Восстановление, читайте по ссылке.