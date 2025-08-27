Правительство выставило на продажу Одесский припортовый завод. Стоимость лота — 4,5 млрд грн

Кабинет министров решил продать Одесский припортовый завод на открытом электронном аукционе за 4,5 млрд грн (около $100 млн). Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что известно

«ОПЗ — один из крупнейших химических комплексов Украины. До войны он производил аммиак и карбамид, экспортировал удобрения. Но с 2022 года основное производство остановлено. Завод работал частично — обеспечивал кислородом и азотом критические потребности, выполнял функции портового хаба. Предприятие должно восстановить полноценную инвестицию и частную работу», — сказала Свириденко.

Украина пытается приватизировать ОПЗ не первый год.

В 2009 году аффилированная с группой «Приват» компания Нортима выиграла конкурс по приватизации 99,567% акций ОАО «Одесский припортовый завод», предложив за него 5 млрд грн ($625 млн).

Кроме нее участвовали аффилированная с российским Сибуром компания Азот-Сервис и Фрунзе-Флора Константина Григоришина.