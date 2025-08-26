В Одессе арестовали «криптотрейдера», который обманул людей более чем на 42 миллиона гривен

Полиция Одессы направила в суд дело против 32-летнего местного жителя, который, выдавая себя за успешного криптотрейдера, выманил у граждан более 42 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Полицейские установили, что 32-летний житель Одессы, в сговоре с сообщником, в кругу знакомых выдавал себя за трейдера — специалиста по торговле криптовалютой. Злоумышленник убеждал людей в возможности получения больших доходов при вложении средств в его криптоторговлю.

Для создания иллюзии легитимности бизнеса фигурант арендовал помещение в Одессе, которое позиционировал как офис. Там он проводил встречи с потенциальными инвесторами, демонстрируя воображаемую успеваемость.

Чтобы укрепить доверие, злоумышленник возвращал небольшие суммы в виде заработанных процентов. Это создавало впечатление реальной прибыли и побуждало потерпевших вкладывать еще больше.

На самом деле, никаких торгов на криптобиржах не осуществлялось — все средства, а это более 42 млн грн, мужчина переводил на подконтрольные счета и криптокошельки, а потом тратил на собственные нужды.

Полицейские изъяли ряд доказательств противоправной деятельности, из которых выдвинули фигуранту обвинения по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители призывают граждан быть осмотрительными и не передавать деньги даже знакомым без надлежащих гарантий, а также не доверять обещаниям быстрого обогащения.