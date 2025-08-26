Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
26 августа 2025, 19:16 Читати українською

В Одессе арестовали «криптотрейдера», который обманул людей более чем на 42 миллиона гривен

Полиция Одессы направила в суд дело против 32-летнего местного жителя, который, выдавая себя за успешного криптотрейдера, выманил у граждан более 42 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Полиция Одессы направила в суд дело против 32-летнего местного жителя, который, выдавая себя за успешного криптотрейдера, выманил у граждан более 42 миллионов гривен.
Фото: od.npu.gov.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Полицейские установили, что 32-летний житель Одессы, в сговоре с сообщником, в кругу знакомых выдавал себя за трейдера — специалиста по торговле криптовалютой. Злоумышленник убеждал людей в возможности получения больших доходов при вложении средств в его криптоторговлю.

Для создания иллюзии легитимности бизнеса фигурант арендовал помещение в Одессе, которое позиционировал как офис. Там он проводил встречи с потенциальными инвесторами, демонстрируя воображаемую успеваемость.

Чтобы укрепить доверие, злоумышленник возвращал небольшие суммы в виде заработанных процентов. Это создавало впечатление реальной прибыли и побуждало потерпевших вкладывать еще больше.

На самом деле, никаких торгов на криптобиржах не осуществлялось — все средства, а это более 42 млн грн, мужчина переводил на подконтрольные счета и криптокошельки, а потом тратил на собственные нужды.

Полицейские изъяли ряд доказательств противоправной деятельности, из которых выдвинули фигуранту обвинения по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители призывают граждан быть осмотрительными и не передавать деньги даже знакомым без надлежащих гарантий, а также не доверять обещаниям быстрого обогащения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

+
0
yarg
yarg
26 августа 2025, 19:29
#

Орловский ?
