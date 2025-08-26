За январь — июль 2025 года в местные бюджеты поступило более 178 млн грн туристического сбора. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года — это +35,7% или 46,9 млн грн. За семь месяцев 2024 года уплата сбора составляла 131,1 млн гривен. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Туристический сбор: с начала года местные бюджеты уже получили 178 млн гривен
Кто лидирует
Лидерство по уплате продолжают держать:
- Киев — 42,5 млн грн,
- Львовская — 33,2 млн грн,
- Ивано-Франковская — 26,1 млн грн,
- Закарпатская области -15,3 млн гривен.
Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах жительства.
Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:
- — до 0,5% минимальной зарплаты — для граждан Украины;
- — до 5% — для иностранцев.
Источник: Минфин
