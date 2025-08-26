Туристический сбор: с начала года местные бюджеты уже получили 178 млн гривен

За январь — июль 2025 года в местные бюджеты поступило более 178 млн грн туристического сбора. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года — это +35,7% или 46,9 млн грн. За семь месяцев 2024 года уплата сбора составляла 131,1 млн гривен. Об этом говорится в сообщении ГНС.