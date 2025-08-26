Национальный банк Украины установил на 27 августа 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,40 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
Доллар и евро подешевели: НБУ установил курсы валют на среду
Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Официальный курс на 27 августа 2025 установлен на таком уровне: 41,4047 гривны за 1 доллар (-0,0253 грн).
Официальный курс евро составит 48,2655 грн за 1 евро (-0,2076 грн).
Источник: Минфин
