Госдолг Украины в июле вырос на $1,29 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец июля достигла $186,13 миллиарда, увеличившись за месяц на $1,29 млрд. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что на 31 июля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7773,87 млрд грн, или $186,13 млрд.

«В июле 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 76,92 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,29 млрд», — говорится в сообщении.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 5 827,95 млрд грн (74,97% от общей суммы), или $139,54 млрд, а государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 945,92 млрд грн (25,03% от общей суммы), или $46,59 млрд.

Государственный долг Украины составил 7477,52 млрд грн (96,19% общей суммы), или $179,03 млрд. Гарантированный государством долг составлял 296,35 млрд грн (3,81%), или $7,1 млрд.