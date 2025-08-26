Шведский финтех-стартап Klarna готовит IPO в США

Шведский финтех-стартап Klarna намерен вернуться к плану проведения IPO в США в следующем месяце и рассчитывает на оценку в $13−14 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Что известно

Klarna подала предварительную заявку на проведение IPO Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ноябре прошлого года. Однако в апреле текущего года компания поставила на паузу план размещения акций в США из-за торговой войны, инициированной Вашингтоном.

По словам источников, акции Klarna могут быть размещены по цене $34−36 за бумагу. Один из них отметил, что объем IPO составит около $1 млрд.

Шведская компания планировала выйти на открытый рынок еще в 2021 году, тогда она рассчитывала на оценку около $50 млрд. В ходе инвестраунда в 2022 году она была оценена в $46 млрд.

Klarna, созданная в 2005 году, специализируется на онлайн-платежах в рассрочку.