українська
26 августа 2025, 18:10

Илон Маск подал в суд на Apple и OpenAI из-за «монополии» ChatGPT

Компании X Corp. и xAI, принадлежащие Илону Маску, подали федеральный антимонопольный иск против Apple и OpenAI, обвинив их в заговоре, который блокирует конкурентов и закрепляет доминирование ChatGPT на рынке чат-ботов.

Компании X Corp.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

В иске, поданном в Северном округе Техаса, говорится о требовании компенсации на миллиарды долларов и судебных предписаний для прекращения. Как утверждают истцы, антиконкурентное соглашение между «двумя монополистами, объединившими силы, чтобы гарантировать свое дальнейшее доминирование».

В центре дела — решение Apple с июня 2024 года сделать ChatGPT эксклюзивным чат-ботом для iOS. Еще тогда Маск собирался запретить использовать продукцию Apple в своих компаниях.

Согласно иску ChatGPT контролирует «по крайней мере 80%» рынка генеративных чат-ботов, тогда как Grok от xAI имеет лишь «несколько процентов», несмотря на «заявленные более высокие возможности».

Истцы считают, что сделка дала OpenAI «эксклюзивный доступ к миллиардам пользовательских запросов из сотен миллионов iPhone», полностью закрыв конкурентам путь к данным.

Интеграция позволяет пользователям iPhone получать ответы Siri на основе ChatGPT, применять искусственный интеллект (ИИ) для анализа фотографий и использовать инструменты для написания текстов — и все это исключительно через OpenAI.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
