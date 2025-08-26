Нацкомиссия обновила список сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список финансовых проектов, которые могут представлять риск. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

В настоящее время список сомнительных инвестпроектов был обновлен следующими тремя SCAM-проектами:

«Chykalov.pro.Invest»;

«OnlySuccessAllowed»;

«YourFinancesSecured».

На сегодня список содержит 444 проекта, в отношении которых существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства. Они доступны на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

В Нацкомиссии напомнили, что сомнительным инвестиционным проектом считается деятельность с признаками недобросовестного привлечения средств или активов инвесторов, в том числе при отсутствии лицензий и прозрачной информации.

Полный перечень признаков мошенничества доступен по ссылке.