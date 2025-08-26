Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список финансовых проектов, которые могут представлять риск. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Нацкомиссия обновила список сомнительных инвестпроектов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В настоящее время список сомнительных инвестпроектов был обновлен следующими тремя SCAM-проектами:
- «Chykalov.pro.Invest»;
- «OnlySuccessAllowed»;
- «YourFinancesSecured».
На сегодня список содержит 444 проекта, в отношении которых существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства. Они доступны на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
В Нацкомиссии напомнили, что сомнительным инвестиционным проектом считается деятельность с признаками недобросовестного привлечения средств или активов инвесторов, в том числе при отсутствии лицензий и прозрачной информации.
Полный перечень признаков мошенничества доступен по ссылке.
Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин»
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1
Не дивно що в країні «офісники» — мільйонери!