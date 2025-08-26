Южнокорейская Hyundai Motor Group увеличит до $26 млрд инвестиции в США в 2025—2028 годах. Ранее компания планировала вложить в американскую экономику $21 млрд.
Hyundai увеличит инвестиции в США до $26 млрд
Инвестиционный план Hyundai предполагает строительство сталелитейного предприятия и завода по производству робототехники, а также наращивание производства автомобилей на заводах компании в США.
Ожидается, что объявленные инициативы в совокупности позволят создать 25 тысяч рабочих мест, сообщила компания.
Источник: Минфин
