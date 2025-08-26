США и россия обсуждали энергетические соглашения на фоне мирных переговоров по Украине — Reuters

Представители правительств США и россии провели состоявшиеся в этом месяце переговоры по ряду энергетических соглашений на полях мирных переговоров по Украине. Эти соглашения были предложены в качестве стимулов для Кремля согласиться на мир, а для Вашингтона ослабить санкции, введенные после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

По словам пяти источников, знакомых с ходом переговоров, обсуждалась возможность:

Возвращение американской компании Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1».

Продажи американского оборудования для российских проектов по сжиженному газу (СПГ), в том числе «Арктик СПГ 2», находящийся под санкциями Запада.

Приобретение США атомных ледоколов в россии.

Переговоры состоялись во время визита посла США Стива Виткоффа в Москву. Он встречался с президентом рф владимиром путиным и его инвестиционным посланником Кириллом Дмитриевым. Эти соглашения также обсуждались в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Американские чиновники, желавшие остаться анонимными, заявили, что Белый дом надеялся объявить о большом инвестиционном соглашении после саммита на Аляске, чтобы «Трамп мог почувствовать, что он чего-то достиг».

На фоне этих обсуждений Трамп пригрозил усилить санкции против россии, если мирные переговоры не будут иметь прогресса.

Стоит отметить, что в этот же день путин подписал указ, разрешающий иностранным инвесторам, включая Exxon Mobil, вернуть свои доли в проекте «Сахалин-1» при условии, что они будут способствовать снятию санкций Запада.